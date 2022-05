Deputat PSD, atac la Tanczos Barna: Replica ministrului pare scrisă de capul unuia cu mintea cioplită din cheresteaua rentabilă pe care o exploatează ungurii la Miercurea-Ciuc

„Am aşteptat să se decanteze puţin povestea cu Tanczos Barna, ca să scriu aceste rânduri. #Ministrul Mediului din guvernul #României a preferat să ocupe un loc în galeria Ungariei la un meci contra României şi să cânte împreună cu jucătorii unguri imnul Ţinutului Secuiesc. O fi bine? O fi corect? Am citit azi şi replica ministrului din guvernul României. Pare scrisă de capul unui cu mintea cioplită din cheresteaua rentabilă pe care o exploatează ungurii la Miercurea-Ciuc. Nu apare nicăieri scris ”România” sau ”hocheiştii naţionalei” deşi tricolorul de pe tricourile lor încadra numele ţării pentru care joacă. Tancsos Barna însuşi, ministru în guvernul României, poartă un tricou albastru, probabil al echipei din Ciuc. În timpul acesta, la Bucureşti are loc o şedinţă de guvern”, scrie deputatul PSD, Radu Popa, pe Facebook.

„Este un AFRONT inacceptabil faţă de tricolorul românesc şi faţă de România care l-a făcut ministru pe acest băiet de pe coclaurii Harghitei, care altfel ar fi rămas să tragă de coadă cele 105 vaci din rasa Limousine pe care le are la ferma lui din Sâncrăieni. Iar cine nu respectă România nu are ce căuta să jure pe Biblie, să fie înalt demnitar al statului român şi nici să joace pentru una dintre selecţionatele româneşti. Am să cer oficial ministrului Sportului din guvernul României să spună ce măsuri a luat după incidentele scandaloase din Slovenia”, a completat social-democratul.

„La Bucureşti e loc pentru toţi cei care respectă tricolorul şi România. E loc chiar şi în guvern pentru ei. Sunt, printre etnicii maghiari, mulţi oameni extraordinari. Am avut o experienţă extrem de plăcută cu actualul ministru al Dezvoltării, Cseke Attila, pe parcursul vizitei pe care domnia sa a făcut-o la Dâmboviţa, acum două săptămâni. Am descoperit un interlocutor agreabil şi un ministru bine pregătit. De asemenea, sunt în relaţii bune şi civilizate atât cu Istvan-Lorant Antal şi cu Bende Sandor, preşedinţii comisiilor parlamentare de Energie şi de Industrii, cu Zoltan Nagy, vicepreşedintele ANRE, unul dintre specialiştii veritabili din piaţa de energie, cât şi cu mulţi alţi deputaţi UDMR.Dar pentru mine, TRICOLORUL şi România înseamnă totul şi nu pot să mă prefac orb şi surd atunci când demnitarii 🇷🇴 mimează patriotismul. Îmi amintesc că prima şi singura dată când am dialogat cu Tancsos Barna a fost la o comisie de anchetă-îngropată cu talentu-i neostoit de senatorul Zamfir. Dialogul venea după ce îi întrebasem pe şefii Agenţiei Ariilor Protejate de ce blochează birocratic construcţia unor microhidrocentrale ale Hidroelectricii şi ei îmi răspunseseră într-o doară, cam cum fac ei pe la minister:”am trimis hârtiile la Garda de Mediu şi nu am primit încă răspuns”. Acest adverb temporal-încă-ascundea după el cam 3-4 ani de frecuşuri birocratice. Hidroelectrica cerea aprobare pentru constructia mai multor microhidrocentrale care ar fi adus un plus în sistemul energetic naţional de aproape 900 Mgw/oră într-o vreme în care România consuma cam 7500 Mgw/zi şi importa din asta cam 20%!”, mai arată reprezentantul PSD.

Popa a aruncat săgeţi şi pe altă speţă în direcţia lui Tanczos: „Atunci a intervenit Tzansoş Barna şi a spus că între protecţia mediului şi pe cea a sistemului energetic naţional, el preferă să protejeze mediul. Adică coloniile de lilieci albaştri reclamate de acelaşi ONG soroşist plus două bancuri de peşti care probabil că mai alunecă printre pietrele acoperite de ape. Superb, nu? În timpul acesta, România🇷🇴 importa de la Putin gaz rusesc ca să acopere ceea ce funcţionarii lui refuzau să aprobe-construcţia de noi capacităţi de producţie de energie. Cum la ce preţ? La preţul nepăsării noastre”, a conchis deputatul PSD.