Declaraţia şi dezacordul. Viorica Dăncilă a făcut o nouă gafă în discursul său despre viitorul Muzeu al Istoriei Evreilor şi Holocaustului din România

„Evenimentul de astăzi vine în completarea celui pe care l-am deschis în urmă cu aproximativ o luna la Bruxelles. Este concentrat pe promovarea uneia dintre cele mai importante proiecte aflate în atenţie în prezent la nivel naţional, cel al deschiderii Muzeului Naţional de Istorie a evreilor şi al Holocaustului din România”, a declarat Viorica Dăncilă, miercuri, la Conferinţa cu tema „Viitorul memoriei: Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România (MNIEHR)”, citată de Mediafax.

La aceeaşi conferinţă, directorul Institutului „Elie Wiesel” a declarat că inaugurarea MNIEHR a fost amânată pentru 2022.

„Istoria acestui proiect este una complicată. Nimeni nu este perfect. Orice proiect are avansuri, are stagnări, ne aflăm în faza în care el urmează să funcţioneze în România - apreciez public - într-o perioadă de trei ani, trei ani şi jumătate. În urmă cu un an şi jumătate eram optimist, am spus că în 2021 îl vom inaugura, astăzi îmi asum o prelungire a acestui termen cu încă un an şi jumătate. Vă asigur că se va materializa şi că în 2022 veţi fi invitaţi să participaţi la deschiderea acestui muzeu”, a spus Alexandru Florian.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: