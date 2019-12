Declaraţia de avere a Ralucăi Turcan: Un teren în Limanu, un apartament în Sibiu şi bijuterii de 12.000 euro

Terenul din Limanu are 3.000 mp, iar apartamentul din Sibiu 102 mp.Turcan are mai multe conturi deschise la BRD şi Banca Transilvania, cea mai mare sumă depusă într-un singur cont fiind de 24.181 euro.Împreună cu soţul său, Valeriu Turcan, fost consilier al lui Traian Băasescu, deţine un activ la fondul NN Pensii în valoare de peste 86.000 lei.Valeriu Turcan a încasat un venit anual de 60.000 lei, sub formă de salariu, de la firma Arthur and Regents, deţinută de el în proporţie de 98%. Firma a devenit inactivă fiscal chiar miercuri, potrivit termene.ro.În plus, de la aceeaşi firmă, Valeriu Turcan a încasat un venit anual de 316.707 lei, sub formă de dividende.Valeriu Turcan deţine, împreună cu preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, un teren de 1.000 mp în Gruiu, Ilfov.