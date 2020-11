De câte ori a pronunţat Klaus Iohannis cuvântul „PSD” în declaraţia sa de marţi seară

Astfel, şeful Statului a făcut 16 referiri la PSD. De 11 ori a rostit cuvântul „PSD”, de patru ori a vorbit despre „pesedişti”, iar o dată a menţionat denumirea completă a partidului.

Declaraţia lui Klaus Iohannis:

A trecut, iată, un an de la alegerile prezidenţiale, un an din cel de-al doilea mandat al meu de Preşedinte al României, un an care era destinat construirii României Normale, proiectul pentru care cetăţenii mi-au acordat încrederea şi votul lor. Din păcate, pandemia de COVID-19, care a afectat radical şi brutal viaţa oamenilor din întreaga lume, nu ne-a ocolit nici pe noi. Astfel, pe parcursul acestui an, eforturile mele şi ale Guvernului PNL s-au concentrat în special pe combaterea epidemiei de COVID-19 şi pe diminuarea efectelor negative pe care aceasta le-a generat la nivel social, educaţional şi economic.

Să nu uităm niciun moment că, la trei decenii de la Revoluţia din 1989, România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent. Partidul Social Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru şi acest lucru trebuie afirmat clar şi răspicat. Am datoria faţă de toţi românii, indiferent de opţiunile lor politice, să spun lucrurilor pe nume, pentru că miza este una uriaşă – destinul României de mâine. Ţara noastră a fost puternic afectată ani la rând de corupţia şi incompetenţa guvernelor PSD , care au blocat dezvoltarea, nu au investit în infrastructură şi au direcţionat fondurile publice către clientela de partid. Nicio reformă nu a fost dusă până la capăt în România, nicio reformă care s-a dorit reală nu a scăpat nesabotată de PSD.

Adevăratele priorităţi au fost ignorate şi abandonate şi aşa ne-am trezit în plină pandemie cu lipsuri majore în sistemul medical, cu o infrastructură deficitară şi cu un sistem educaţional cu probleme critice. Clientelismul promovat la nivel de politică de stat şi indiferenţa faţă de problemele sistemice acute au dus România în punctul în care statul era în pericol să nu îşi mai poată îndeplini misiunea sa fundamentală: aceea de a proteja sănătatea şi drepturile cetăţenilor. Într-un asemenea context nefast şi extrem de dificil, un singur partid şi-a asumat responsabilitatea guvernării ţării atunci când mulţi alţii au preferat să nu se implice. Nu a fost deloc uşor, dar chiar şi cu un guvern PNL minoritar, atacat din toate părţile şi fără susţinere parlamentară, multe lucruri s-au schimbat în bine.

Concomitent cu eforturile uriaşe pentru gestionarea epidemiei, cu resurse limitate aflate la dispoziţie, am demarat, într-un strâns parteneriat cu Guvernul, reforme importante care trebuie continuate şi aprofundate. În toate domeniile, deciziile se iau acum după consultarea experţilor şi a specialiştilor, avem o relaţie excelentă cu partenerii europeni, iar România a fost scoasă de pe lista ruşinii în care ne-a inclus PSD , cea a ţărilor cu probleme în ceea ce priveşte justiţia şi statul de drept.

Am obţinut totodată cel mai mare pachet de finanţare europeană din istorie, fonduri care vor pune în mişcare motorul reconstrucţiei României şi ne vor permite să ieşim cât mai repede din criza economică, să dezvoltăm consistent infrastructura şi toate marile sectoare publice. Este de neconceput un scenariu în care în toată această perioadă să fi fost la putere PSD . Ne putem lesne imagina catastrofa sanitară în care am fi ajuns cu o guvernare pesedistă , care a eşuat lamentabil pe toate planurile şi în condiţii normale, când nu aveam de înfruntat o pandemie.

Votul de pe 6 decembrie este esenţial, pentru că România nu îşi mai poate permite încă un ciclu electoral de subdezvoltare. Prea multe generaţii au fost de sacrificiu şi de prea multe ori sacrificiile şi răbdarea oamenilor au fost în zadar. PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. În ciuda încercărilor de a-şi cosmetiza imaginea, rămâne aceeaşi formaţiune retrogradă, a baronilor roşii, tributară unui mod de a face politică pe care cetăţenii nu îl mai tolerează şi nu şi-l mai doresc.

Ce dovadă mai bună a faptului că PSD nu a înţeles nimic şi că acţionează strict în interes de partid decât permanenta subminare din Parlament a oricărui efort al Guvernului de a ţine sub control pandemia? Cum poate fi catalogată altfel decât cinică şi iresponsabilă atitudinea pesedistă de a împovăra peste putinţă bugetul statului cu tot felul de pomeni electorale, deşi parlamentarii PSD ştiu foarte bine că pur şi simplu nu sunt bani pentru astfel de măsuri?

pesediştii tot încearcă să treacă scutiri de taxe pentru domenii cum este cel al cazinourilor şi al jocurilor de noroc. Aşa acţionează în Parlament un partid nociv, care numai la beneficiul şi la nevoile oamenilor nu se gândeşte! Ei bine, acest lucru trebuie să înceteze! Sau un alt exemplu relevant: în timp ce românii şi Guvernul se luptă cu pandemia şi cu efectele economice ale acesteia,tot încearcă să treacă scutiri de taxe pentru domenii cum este cel al cazinourilor şi al jocurilor de noroc. Aşa acţionează în Parlament un partid nociv, care numai la beneficiul şi la nevoile oamenilor nu se gândeşte! Ei bine, acest lucru trebuie să înceteze!

Pe 6 decembrie, îndepărtarea PSD de la butoanele puterii poate să fie, în sfârşit, definitivă! Este timpul ca, uniţi, cetăţenii acestei naţiuni şi forţele politice reformatoare, împreună cu mine, să intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare a ţării noastre. Este timpul să construim România Normală! Avem proiecte majore de realizat în domenii neglijate de ani şi ani la rând. Sănătatea şi educaţia sunt prioritare, cu atât mai mult cu cât provocările generate de pandemie ne-au arătat cât de grave sunt deficienţele cu care ne confruntăm. Totodată, refacerea legilor justiţiei pe baze constituţionale şi continuarea accelerată a luptei anticorupţie, eliminarea baronilor din administraţie şi reformarea administraţiei, introducerea votului în două tururi pentru primari şi aplicarea unei agende de dezvoltare verde, sustenabilă, toate acestea trebuie să devină realitate.

O parte dintre aceste proiecte au fost elaborate deja de Guvernul PNL, dar niciunul nu a putut avansa în Parlament din cauza acestui obstacol permanent în calea dezvoltării care este PSD . Cum, de altfel, tot PSD a refuzat să semneze şi Acordul Politic Naţional pentru consolidarea parcursului european al României, pe care l-am iniţiat anul trecut, acord care include şi transpunerea în legislaţie a interdicţiei celor două teme atât de dragi pesediştilor , amnistia şi graţierea pentru fapte de corupţie şi adoptarea de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul justiţiei. Însă cu o nouă majoritate reformatoare, vom putea să punem în aplicare voinţa românilor şi să asigurăm criteriile de integritate în funcţiile publice.

Referendumul pentru justiţie şi alegerile prezidenţiale de anul trecut au deschis calea către o Românie Normală. Dar dacă nu facem pasul decisiv acum, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, ar fi în zadar tot efortul nostru comun şi toată lupta dusă în aceşti ultimi ani pentru a apăra democraţia. Doar cu un Guvern de dreapta, în jurul PNL, cu o solidă majoritate în Parlament, putem să continuăm schimbările care deja au fost începute în acest an şi să facem marile reforme aşteptate.

În 2016, România a intrat într-una dintre cele mai negre perioade ale istoriei sale recente. Consecinţele ar fi fost dramatice pentru viitorul ţării noastre dacă cetăţenii, cele câteva partide democratice şi cu mine nu ne-am fi opus cu toate forţele. Pe 6 decembrie, trebuie să lăsăm în urmă definitiv acest coşmar.

Sunt, în continuare, sută la sută implicat pentru ca proiectul cu care am fost ales, România Normală, să prindă contur. Vă asigur că voi lucra alături de viitorul guvern, pe care îl văd constituit în jurul PNL, pentru a transforma această viziune în realitate. PNL este partidul care, la finalul anului trecut, a avut curajul să-şi asume o guvernare ştiind că preia un buget secătuit şi o administraţie în care PSD a plasat numeroşi incompetenţi. Chiar şi aşa, odată confruntaţi cu neaşteptata criză sanitară, am găsit, împreună cu PNL, resurse şi soluţii pentru a face faţă cu bine acestei teribile pandemii.

Sigur că mai sunt încă foarte multe de îndreptat, sigur că s-au făcut şi erori, ele sunt inevitabile pentru oricine se apucă serios de treabă. Însă ceea ce contează este hotărârea de a reseta din temelii modul greoi de funcţionare a statului. România are şansa să fructifice oportunităţile post-pandemie pentru a se relansa economic şi social. Reformele adevărate le facem împreună, nu separat, pentru că forţa noastră stă în valorile comune care ne unesc.

Sunt decis să conduc acest amplu proiect de reconstrucţie naţională alături de toţi partenerii care în aceşti ani mi-au dovedit că sunt total dedicaţi aceleiaşi viziuni de dezvoltare ca şi mine şi sunt convins că, peste patru ani de acum înainte, vom vedea noua faţă a României demne, prospere şi democratice.