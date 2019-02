De ce a lăsat-o Cioloş pe Carmen Dan prefect de Teleorman: „Carmen Dan m-a minţit. Mi-a spus că nu intenţionează să candideze şi să facă politică“

Adevărul: Cât aţi fost premier, de ce nu aţi schimbat-o şi pe Carmen Dan din funcţia de prefect de Teleorman?

Dacian Cioloş: Nu am schimbat-o pe pe Carmen Dan aşa cum nu am shimbat nici alţi perfecţi. Nu a fost o chestiune specifică cu doamna Carmen Dan. Noi am luat pe rând atunci, cu evaluare, şi prefecţi şi subprefecţi, şi pe măsură ce constatam că apar probleme în modul în care erau administrate judeţele, luam deciziile respective de schimbare. Nu am vizat atunci abordări strict politice. Şi nici nu ştiam atunci care sunt intenţiile doamnei Carmen Dan. Trebuie să spun că chiar m-a deranjat pentru că am întrebat toţi prefecţii. Într-o videoconferinţă cu prefecţii, cu două luni înainte de alegeri, i-am rugat pe cei care doresc să candideze să se retraga şi am avut un caz sau două parcă. Iar doamna Carmen Dan a minţit atunci. Mi-a spus că nu intenţionează să candideze şi să facă politică. Dar abordarea noastră nu a fost atunci, vizavi de prefecţi, una politică, aşa cum nu vom avea această abordare nici dacăvom ajunge la guvernare.

Nu aţi primit niciun telefon atunci care să vă spună «lăsaţi-o în pace pe doamna Carmen Dan»?

Dacian Cioloş: Nu. Şi cred că dacă cineva ar fi intenţionat să facă lucrul acesta, şi-ar fi dat seama cât de periculos era, pentru că am avut astfel de situaţii. Am avut secretari de stat, unde mi s-a spus «lăsaţi-l acolo» şi am zis „da, ok, atunci să plece”. A fost cazul, cred că domnul Cuc dacă ţin eu bine minte, era secretar de stat, s-a dus la un miting şi a plecat de la minister a doua zi. Şi am mai avut astfel de cazuri cu secretari de stat.

