De la Brătianu la Pastramă. Fosta soţie a lui Ilie Năstase face echipă cu Dan Cristian Popescu la Sectorul 2

"Vă anunţ cu bucurie că ne-am alăturat echipei viceprimarului sector 2, Dan Cristian Popescu. Cristian este un prieten bun, dar mai ales un om implicat în viața sectorului 2 și care are ușa deschisă permanent pentru oameni”, a scris Brigitte Pastrămă pe contul de Instagram. Fosta soţie a lui Ilie Năatse apare în poză alături de actualul său soţ Florin Pastramă şi de Dan Cristian Popescu.

În 2002, Brigitte Sfăt a ramas vaduva in urma decesului afaceristului Octavin Sfat cu care a fost casatorita. Astfel in urma mortii acestuia Brigitte s-a trezit mostenitoarea a doua cluburi, a unui hotel in constructie, a unui restaurant si a doua case.

In 2003 aceasta a fost arestata pentru complicitate la lipsire de libertate si la talharie dupa ce l-a sechestrat in biroul ei impreuna cu ajutorul altor trei persoane pe managereul unui club din localitate si l-a obligat sa-i dea cinci mii de euro. Ulterior Brigitte a fost condamanta de judecatori la inchisoare, iar in 2006 a fost eliberata conditionat.

In 2013, Pastrama s-a casatorit cu Ilie Nastase, insa casnicia nu a durat mult, scandalurile dintre cei doi fiind deseori pe prima pagina a revistelor de cancan.