Daniel Zamfir părăseşte PNL: Dintr-un partid apărător al drepturilor şi libertăţilor fundamentale, PNL a devenit apărătorul abuzurilor

„Dragi colegi liberali. Lucrurile pe care le trăim împreună de o bună bucată de vreme sunt pentru mine de neimaginat. V-o spun cu toată sinceritatea şi amăraciunea! Sunt membru al acestui partid de zece ani, am avut onoarea să fiu deputat în perioadă 2012-2016, iar acum din 2016 senator. De la bun început am crezut şi cred în continuare că rolul parlamentărilor este să facă legi bune şi aşteptate de oameni. Aşa am gândit când am început cu legea dării în plată, aşa gândesc şi acum când am iniţiat Legile împotrivă cămătăriei, legi care protejează milioane de români împotrivă abuzurilor instituţiilor financiare bancare şi nebancare. Nu mică mi-a fost surprinderea când am constatat că preşedintele partidului meu ia decizia să fiu exclus din partid dacă voi continuă cu aceste proiecte de lege. Eu însă am continuat şi ele au fost votate în Senat, cu sprijinul majorităţii PSD-ALDE şi îmi doresc să fie votate cât mai repede şi în Camera Deputaţilor pentru a face dreptate milioanelor de români care sunt victimele abuzurilor sistemului bancar şi nebancar”, a anunţat Daniel Zamfir printr-o scrisoare deschisă postată pe contul său de Facebook şi adresată colegilor săi liberali.





El susţine că motiivul excluderii sale din PNL este „din vremuri pe care ni le-am fi dorit demult apuse”, afirmând că PNL a fost “băgat în tranşee” de Ludovic Orban.





„Motivaţia excluderii mele, cum că sunt deviaţionist de la linia partidului, este, din păcate, din vremuri pe care ni le-am fi dorit demult apuse şi sunt expresia gândirii primitive a preşedintelui PNL şi a celor din jurul său. Întotdeauna liberalii au fost campionii modernizării şi dezvoltării economice si campionii democratiei. Or, ce vedem astăzi? PNL a fost băgat în tranşee de către Ludovic Orban şi un grup restrâns şi ilegitim de „prieteni sfătuitori”, un PNL care în loc să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, s-a transformat în apărătorul abuzurilor. Tot expresia unei gândiri primitive este şi decizia luată de „grupul preşedintelui”de a nu iniţia şi vota nicio propunere alături de PSD. Aşa se face că la legi importante care vin în sprijinul milioanelor de români, cum sunt Legea plafonării dobânzilor bancare şi ale IFN-urilor, Legea retractului litigios, Legea leasingului şi a titlului executoriu la creanţele comerciale PNL a votat, din păcate, împotriva milioanelor de români, în interesul Instituţiilor bancare şi IFN. La fel de aberant a fost votul împotriva Legii ”Parcul cu Platani” şi nesusţinerea noii Legi a Curţii de Conturi, precum si a Codului Administrativ, legi aşteptate de toţi primarii şi funcţionarii publici din România”, a continuat el.





Zamfir continuă prin a spune că aşteapta o reacţie din partea liderilor PNL, dar nu cei “din grupul preşedintelui”. Senatorul mai crede că PNL merge într-o direcţie greşită, aceea a neo-liberalismului din anii 1990.





„Dincolo de atitudinea primitivă, aberantă a ”grupului presedintelui”, eu aşteptam o reacţie şi din partea celor din conducerea PNL, alţii decât cei din „grupul Presedintelui”! Este vorba despre direcţia gresită în care merge PNL, din punctul meu de vedere politică neo-liberală a anilor ‵90, în care piaţă trebuia lăsată liberă cu reglementări minimale în domeniul financiar e deja depăsită. Astăzi, în toată lumea politică de centru dreaptă, e o politică umanist-liberală care are în centrul preocupărilor prosperitatea cetăteanului, apărarea drepturilor lui, înaintea intereselor instituţiilor financiare şi ale multinaţionalelor. Inclusiv OECD atrage atenţia că libertatea pieţelor a dus la crearea de monopoluri şi oligopoluri, iar spirală inechităţilor a crescut”, a mai scris el.





Daniel Zamfir mai explică faptul că PNL a pierdut brandul care l-a consacrat în cei 140 de ani de istorie şi a devenit, “dintr-un partid apărător al drepturilor şi libertătilor fundamentale ale oamenilor, apărătorul făţis al abuzurilor, şi mai grav, epuizându-şi argumentele politice, preşedintele PNL apelează la plângeri penale şi atacuri fără precedent la CCR, acţiuni care pun PNL în cea mai rusinoasă postură din istoria sa”.





El spune că asta a dus ca priorităţile PNL să nu mai fie sanatatea si educatia, „dupa cum anunta eminenţa cenuşie a PNL, domnul Cîţu”.





Zamfir le mai spune colegilor că a constatat cu amărăciune că efrotul său de a-i convinge pe “libertarienii” din jurul lui Orban că drumul PNL este greşit a fost în zadar şi anunţă că se retrage din PNL.





„Dragi liberali care gândiţi cu adevărat în spirit liberal. Constat cu amărăciune că efortul meu de a-i convinge pe aventurierii libertarieni din jurul preşedintelui că drumul PNL este unul profund greşit e în zadar! Am aşteptat, după decizia legată de excluderea mea, o reacţie a partidului. Ea n-a venit. Mulţi dintre voi mă rugaţi însă în privat să nu plec, să lupt! Dar asta doar în privat. Am aşteptat sprijin pentru proiectele de lege care fac bine românilor şi nu intereselor care planează în jurul gruparii Orban. Dar cel mai mult am aşteptat un răspuns la ceea ce e mai important: pentru cine luptă şi face politică acest partid? Pe cine apăra? Milioane de români sau pe cei care îi abuzează pe români? Din acest motiv, am decis să-mi concentrez energiile pentru a duce la bun sfârşit proiectele de lege pe care oamenii le asteaptă.Fără ipocrizie, va îndemn să daţi răspunsuri la cele de mai sus! Drumul meu în PNL se opreşte aici. Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, cu adevăratii liberali din PNL ne vom întâlni de aceeaşi parte a baricadei, apărand impreună DREPTURILE ŞI LIBERTĂTILE FUNDAMENTALE ALE OAMENILOR. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, îşi încheie el postarea.





Pe data de 22 martie, surse politice au declarat pentru News.ro că senatorul Daniel Zamfir ar urma să părăsească formaţiunea liberală pentru a se alătura grupului ALDE.





Biroul Executiv National al PNL a decis pe 28 martie excluderea din partid a senatorului Daniel Zamfir, fost preşedinte al Comisiei economice din Senat şi iniţiatorul legii pentru plafonarea dobânzilor la creditele bancare. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul şedinţei, că a avut suficientă răbdare în privinţa lui Zamfir, căruia i-a dat trei avertismente publice.





Decizia de exludere a senatorului Daniel Zamfir a fost adoptată în Biroul Executiv National al PNL cu 25 de voturi "pentru", două "împotrivă" şi doua nule, Alina Gorghiu şi Marian Petrache fiind cei care au propus o sancţiune mai uşoară. Hotărârea va trebui validată de Consiliul National al PNL.