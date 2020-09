Daniel Funeriu: „Salut execuţia lui Cristian Preda din PLUS. E cel mai toxic personaj non-PSD“

Într-o postare pe Facebook, Daniel Funeriu îl atacă pe Cristian Preda:

„Salut “execuţia” lui Cristian Preda din PLUS, tot aşa cum am sancţionat la vremea ei intrarea sa în partidul lui Dacian Cioloş. Bon débarras! La egalitate cu Paleologu, Preda e cel mai toxic personaj non-PSD care a populat politica din România. Veşnic promiţător de principii măreţe, intelectualul fonf, aşa cum l-am numit, cu zero bilanţ în politica românească, (în afara unui blog ameţit şi a schimbării multor partide pentru funcţii) ne minte şi acum încercând să se plaseze pe un piedestal al moralităţii pe care nu o posedă: ne spune că şi-a dat demisia pentru că e ceva şefuleţ prin facultate şi asta l-ar face incompatibil cu calitatea de membru. Desigur, cât a fost europarlamentar şi primvice la PDL nu l-a deranjat incompatibilitatea... Nu ştiu exact ce s-a întâmplat, cel mai probabil a mirosit că nu prinde loc eligibil la parlamentare. Cei care, vrăjiţi de principiile pe care le enunţă, îi simt lipsa, pot să se consoleze îndopându-se cu rumeguşul pe care îl mai produce prin gazete sau cu care se ambiţionează să distrugă pădurile României, publicând maculatură pompos numită « carte ».

PS: poate vă întrebaţi de ce, în dimineţile în care rămân fără cafea, îi iau periodic la ţintă pe cei doi. Are de-a face cu traficul jegos de speranţă care e fondul de comerţ al celor doi: proiectând imaginea unor oameni cu şcoli înalte (în realitate în lumea bună a intelectualilor ambii sunt priviţi cu jenă şi luaţi serios... în băşcălie) şi standarde morale de mare puritate, oamenii ăştia nu au livrat nimic -politicieni fără bilanţ- şi nu au produs nimic notabil cultural -intelectuali fără operă-. Au ocupat nişte funcţii (unul graţie stăruinţelor celebrului intelectual pe al cărui nume îl poartă, celălalt graţie credulităţii unor lideri politici naivi) fără să ofere societăţii nimic la schimb“.

Fostul europarlamentar Cristian Preda a anunţat, pe Facebook, că demisionează din PLUS, partid condus de Dacian Cioloş.