Dâncu, mesaj pentru Anca Alexandrescu: Ai grijă că DNA a luat în vizor Ministerul Sănătăţii, unde eşti consiliera ministrului Costache şi erai consiliera lui Pintea

”De fapt, “gestul responsabil” de amânare (a Congresului - n.r.) are legătură cu grupul de la Cluj. Blestemul care pare să urmărească PSD la nesfârşit. E bine cunoscută încercarea aceşti grupări alături de câţiva lideri de judeţ de a-l impune pe Vasile Dâncu în conducerea partidului. Mai precis, preşedinte al Consiliului Naţional. Ieri însă aceştia au mers mai departe şi au încercat forţarea situaţiei, cerând că Vasile Dâncu să vorbească pe scenă Congresului. Justificarea? Intelectualul de care PSD are nevoie pentru definirea identităţii doctrinare a partidului. O idee veche pe care a încercat-o şi Adrian Năstase. Unde a ajuns…stie toată lumea. Şi Liviu Dragnea a stat la aceeaşi masă cu Vasile Dâncu. Ba chiar l-a pus vicepremier şi i-a ascultat cu sfinţenie analizele şi strategiile. Acum pare că scenariul se repetă cu noua conducere interimara a partidului. Oare acest partid nu are puterea să recunoască că reforma nesfârşită propusă încă din anii 2000 de către Vasile Dâncu nu urmăreşte decât dezintegrarea PSD-ului?”, a scris vineri Anca Alexandrescu.

”Era sa uit de marţişorul pentru Văduva Neagră, piarista mea recentă. E un mărţişor de gând, evident. Ancuţa, nu te mai preocupa de mine, nu eu sunt pericolul. Ai grijă că DNA a luat în vizor Ministerul Sănătăţii, unde ştim că eşti consilieră, pe acte sau nu, a ministrului Costache. Ştim că înainte erai consiliera cu achiziţii a doamnei Pintea şi a altora. Virusul de la minister poate fi mai puternic decât virusul despre care vorbeai în atacurile asupra mea, sper că stai bine cu imunitatea. Ai grijă de tine!”, o avertizează Dâncu într-un Post scriptum la un text intitulat ”Un mărţişor pentru văduva neagră”, în care demontează acuzaţiile Ancăi Alexandrescu.

El o numeşte pe aceasta ”văduva neagră” din PSD sau ”devoratoarea de preşedinţi”, cum îi mai spuneau cei din Kiseleff,, sounând că el nu avea cum să partidipe la Congres, fiind plecat în străinătate şi că nici nu are cum să aspire la funcţii din PSD, partid din care a plecat în urmă cu 12 ani.

”O firmă nouă de consultanţă politică, probabil care se ocupă cu prăbuşirea PSD are destul de slabe resurse dacă se luptă cu cineva care nu este în filmul luptei lor pentru putere”, remarcă Dâncu.

Despre Anca Alexandrescu el mai afirmă: ”Uitasem că există, ultima dată am văzut-o controlând poşeta doamnei Viorica Dăncilă, premier al României, control dupa care raporta dacă are sau nu bani în poşetă. Experienţa mea îndelungă prin zona PSD şi memoria poveştilor de alcov din cabinetele preşedinţilor mă pot ajuta să deschid un lung serial despre activitatea complexă a celei care a generat rândurile de faţă şi despre rolul acesteia în comunicarea mediatică şi consilierea conducerii PSD, mai ales în realizarea blocajelor de comunicare şi scurgerea de informaţii. Dar nu merită deocamdată acest efort, mă mulţumesc să mă las măgulit de ultimul articol depe realitateadinpsd.net care mă elogiază fară voie”.

În ceea ce priveşte situaţia din PSD, el afirmă că aceste frământări şi atacuri la adresa conducerii PSD, a lui Marcel Ciolacu, mai ales, arată un obicei mai vechi: un mic grup de oameni caută să perpetueze dominaţia asupra PSD, să pună mâna pe PSD. Ignoră democraţia, ideologia, reprezentarea Moldovei sau a Transilvaniei în forurile de conducere, ignoră chiar logica elementară, îşi construiesc două - trei surse media şi atacă tot ce prind, calomniază, fac târguri separate cu adversarii, se asociază cu tot felul de ”personaje” politice şantajând preşedinţi de filiale sau primari PSD şi, în multe cazuri, reuşesc.

”Un prim pas al unei reforme a PSD ar fi încurajarea oamenilor să vorbească, să îşi spună liber părerea, chiar dacă părerile lor nu ne convin. Explodează din când în când bombe în PSD legate de corupţie în situaţii în care totul se putea evita de mult timp deoarece toată lumea cunoştea metehnele unor miniştri, primari sau manageri puşi politic. Dar oamenii s-au dezobişnuit să vorbească, vocea golanilor acoperă gândurile majorităţii celor cinstiţi şi corecţi. Aşa s-a ajuns ca partidul să primească eticheta de ”partidul corupţilor” sau, mai nou, o etichetă la fel de jignitoare legată de capacitatea de gândire. Noua conducere a PSD va schimba partidul radical dacă va încuraja dezbaterea liberă şi blocarea acestor hackeri politici”, susţine Vasile Dâncu.