Dăncilă în Turcia. Ce spun specialiştii despre solicitarea făcută de Erdogan premierului privind lupta românilor împotriva guleniştilor

„Ne dorim ca cooperarea acordată până în ziua de astăzi de către autorităţile române împotriva organizaţiilor teroriste care desfăşoara activităţi împotriva ţării noastre să continue. Nu vom uita niciodată de sprijinul care ne-a fost acordat de România la încercarea de lovitură de stat care a avut loc pe 15 iulie şi vom lua legătura strânsă cu toate autorităţile române pentru a ne sprijini şi a face paşii necesari împotriva persoanelor şi instituţiilor din România care au legaturi cu organizaţia FETO (Organizaţia Teroristă Gulenistă - n.r.)", a afirmat Erdogan, în declaraţia comună cu Viorica Dăncilă. Premierul României nu a suflat un cuvânt pe această temă, Dăncilă vorbind doar de securitatea în regiune şi de menţinerea sub control a situaţiei migranţilor.

„Adevărul“ a consultat mai mulţi specialişti pentru a traduce declaraţiile celor doi lideri politici şi dacă solicitarea lui Erdogan poate fi pusă în practică. „Depinde dacă statul român se consideră un stat suveran. La solicitarea unui partener strategic poate analiza o asemenea cerere, dar decide autonom în funcţie de legile, Constituţia şi demnitatea sa naţională. Dacă statul român decide că aici îşi poate exercita oricine suveranitatea, nici nu mai sunt comentarii de făcut“, a declarat pentru „Adevărul“ Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe.





„Legile prevalează“

Fostul ministru de Externe precizează că asemenea demersuri de obicei se fac la nivel de diplomaţi şi că pentru a se da curs acestor solicitări trebuie să aibă loc analize atente. „Sigur, se fac tot felul de solicitări în plan bilateral. Dar la nivel naţional legile române prevalează. Desigur, România trebuie să respecte convenţiile internaţionale în ceea ce priveşte criteriile de expulzare“, a mai declarat fostul şef al diplomaţiei de la Bucureşti.

Pe de altă parte, analistul Radu Delicote consideră că ceea ce a fost esenţial de transmis s-a făcut prin semnarea de documente între cele două părţi, tema FETO nefiind una care să fie prioritate a ambelor agende. „Turcia este unul dintre actorii esenţiali pentru stabilitatea geopolitică din zona Mării Negre. În plus, România este ţară gazdă pentru o comunitate consistentă de turci. Asadar, doua punţi reper pentru o bună cooperare dintre cele două ţări, chestiuni sesizate şi indirect şi in discursul preşedintelui Erdogan. Faptul că premierul ţării nu a abordat, in declaraţia comuna de la finalul întâlnirii, subiectul FETO, nu cred că ascunde nicio semnificaţie colaterală. Preşedintele Turciei a transmis un mesaj clar, în acest sens, iar memorandumurile semnate între cele două părţi rămân miza concretă a acestei întâlniri“, a afirmat Delicote.