Dăncilă spune că va întâlni luni cu liderul ALDE: O să discut cu domnul Tăriceanu de ce a fost aşa de supărat. Nu am vorbit încă cu alte formaţiuni politice

"O să am o discuţie cu domnul Tăriceanu, nu am vorbit încă cu alte formaţiuni politice, dar credeţi-mă că trebuie să găsesc soluţii, ca un premier responsabil, ca să asigurăm stabilitatea României", afirmă Dăncilă.

"Îmi doresc ca această coaliţie PSD-ALDE să meargă în continuare, noi am venit cu un program de guvernare în faţa românilor, împreună, un program de guvernare pe care am promis că îl vom duce la capăt şi este important să facem acest lucru pentru credibilitate. Nu câştigă niciun partid şi nici celălalt dacă, pe drum, unul se desprinde de această alianţă şi nu ţine cont de promisiunile făcute electoratului", a declarat Viorica Dăncilă duminică seară, la Antena 3.

Ea a spus că reprezentanţii celor două formaţiuni vor avea luni o întâlnire.

"Avem o întâlnire mâine. Eu cred că domnul Tăriceanu va dori şi ALDE va dori să mergem în continuare, vom avea o ajustare a programului de guvernare, pentru că au trecut doi ani şi jumătate, lucrurile s-au mai schimbat, trebuie să avem un program de guvernare şi anumite măsuri pliate pe realitatea existentă acum în România", a afirmat ea.

Întrebată despre afirmaţiile recente ale liderului ALDE Călin Popescu Tăriceanu, Dăncilă a spus: "Nu poţi să fii şi la guvernare şi în opoziţie. În momentul în care eşti la guvernare, tot ceea ce se întâmplă este responsabilitatea întregii alianţe, pentru că împreună doi ani şi jumătate am implementat măsurile de guvernare".

"O să discut cu domnul Tăriceanu de ce a fost aşa de supărat, dar eu revin la ceea ce am spus de fiecare dată, şi în cadrul PSD şi în coaliţie, cred că aceste declaraţii nu ne fac bine şi nu câştigăm unii în faţa altora", a mai spus Dăncilă.

Întrebată dacă şi-a luat măsuri de siguranţă dacă lucrurile în coaliţie nu vor merge în direcţia bună, Dăncilă a spus: "Eu încă cred că această coaliţie va merge şi cred că această coaliţie şi colegii din coaliţie vor înţelege că avem această responsabilitate pentru România şi pentru români".

"(...) eu ştiu că ieşi de la guvernare atunci când trece o moţiune în Parlament, atunci când nu guvernezi bine, dar eu am spus şi repet: această guvernare este o guvernare eficientă. O să am o discucţie cu domnul Tăriceanu, nu am vorbit încă cu alte formaţiuni politice, dar credeţi-mă că trebuie să găsesc soluţii, ca un premier responsabil, ca să asigurăm stabilitatea României (...) Voi avea o discuţie mâine cu domnul Tăriceanu şi vom vedea care sunt motivele acestor declaraţii", a susţinut Viorica Dăncilă.

De asemenea, întrebată dacă Victor Ponta are şanse să intre la guvernare cu PRO România, Dăncilă a replicat: "Nu. Noi vrem să ne continuăm guvernarea în aceeaşi alianţă şi considerăm că putem face acest lucru".

