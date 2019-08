Dăncilă şi-ar fi ţinut două ore miniştrii la uşa Guvernului pentru a se întâlni cu un stilist vestimentar

În contextul în care atenţia mediatică din România s-a concentrat asupra tragediei de la Caracal iar zilele trecute au apărut informaţii că rectificarea bugetară urmează să taie bani de la Educaţie, Sănătate sau Transporturi, Viorica Dăncilă ar fi avut miercuri la Guvern o întâlnire de două ore cu un stilist vestimentar. Jurnalistul Realitatea Denise Rifai susţine că premierul a ţinut timp de mai multe ore la uşa biroului mai mulţi miniştri.

„Vioriko, ai stat doua ore in birou in Guvern cu un stilist, miercuri, cu ministrii asteptandu te la usa????? In tot dezastrul asta, in toate problemele in care Romania este scufundata acum, chiar si economic vorbind, cu rectificarea bugetara, cu datele proaste ale executiei bugetare la primele 6 luni, cu informatii despre introducerea unor taxe noi, cresterea unor accize, introducerea unui mega subiect cum este cel al impozitarii pensiilor speciale.... Deci, in tot acest Vacarm, exceptand dezastrul din cazul Alexandrei, cu tot ce inseamna el, azi, am primit o informatie care m a dat peste cap !!!

‼️‼️‼️ In Guvern, oamenii sunt foarte revoltati, ca prietena noastra, Viorika, Ieri, in plina Zi, in plin Guvern, In Biroul Premierului Romaniei, cu MINISTRII asteptand la usa - ore in sir -, Ea, Ducesa, Viorika de la Victoria a stat in birou DOUA ORE cu un foarte cunoscut stilist! ‼️‼️‼️‼️‼️ Nu vreau sa dau numele stilistului pentru ca dincolo de faptul este o voce in domeniu, nu e vina stilistului ca a fost invitat la Guvern, in biroul DOAMNEI si ca a stat acolo DOUA ORE pe putin, in plina Zi, intr o Zi in care Romania arata din nou ca e in Colaps!



Doamna Premier, asa e??????? Gucci, Versace si Chanel - timp de DOUA ORE - cu ministrii asteptandu va la usa !? !? !? !? !? Va intreb, doamna Premier, pt ca desi am toate datele posibile, tot parca nu imi vine sa cred!!!!!!!!!! Nu, deci, toate ca toate, dar informatia asta mi se pare realmente HALUCINANTA. Repet, cu Ministrii asteptand la USA ”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

