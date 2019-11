Dăncilă şi-a schimbat părerea despre 10 august: Am văzut că nu a fost o lovitură de stat

Viorica Dăncilă a fost întrebată, joi seară, într-o conferinţă de presă, dacă a citit raportul Jandarmeriei care a fost desecretizat.

”Cred că tot ceea ce am spus la dialogul de acum două zile e valabil. Nu trebuie să venim cu scenarii, haideţi să vedem ce va spune justiţia şi vinovaţii să fie pedepsiţi”, a declarat Dăncilă.

Întrebată dacă-şi menţine declaraţia potrivit căreia protestul din 10 august a fost o lovitură de stat, Dăncilă a spus: ”Cred că entităţile menţionate în raport trebuie să dea aceste răspunsuri. Am spus atunci că seamănă cu lovitură de stat având în vedere că s-a încercat intrarea în sediul Guvernului. Am văzut pe urmă că nu a fost o lovitură de stat”.

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat că nu are nicio legătură cu dosarul 10 august şi a precizat, din nou, că era în concediu în perioada respectivă, refuzând să spună exact unde. ”Încercaţi să lipiţi anumite evenimente de mine”, a afirmat Dăncilă.





Viorica Dăncilă a refuzat, joi seară, într-o conferinţă de presă, să spună exact unde era în concediu în 10 august 2018 şi a spus în repetate rânduri: „În concediu”.





Întrebată dacă a telefonat, dacă a încercat să oprească ce s-a întâmplat, Dăncilă a spus: ”Ce să opresc, grupurile care încercat să intre în Palatul Victoria?. Nu puteam eu să mă duc şi să opresc ceea ce se întâmplă acolo, îngrijorarea ea era legată de cei care erau loviţi sau care au suferit”.





”Dacă se va găsi că Viorica Dăncilă are cea mai mică implicare în ceea ce a fost acolo, eu mă pun la dispoziţia organelor de anchetă, dar vă garantez că nu am nicio vină. Încercaţi să lipiţi anumite evenimente de mine. Nu o să vă iasă, vă spun de ce: Am lăsat atribuţiile mele vicepremierului. Vă asigur că nu am nicio legătură cu dosarul 10 august”, a mai spus candidatul PSD la alegerile prezidenţiale.





Dăncilă a spus că nu a fost informată anterior că lucrurile vo degenera, ea fiind plecată deja din ţară, iar informările fiind trimise către MAI.