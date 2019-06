Dăncilă refuză alegerea primarilor în două tururi. Ce argument aduce premierul

Întrebată la Adevărul Live de ce PSD şi Guvernul nu au vrut să discute şi tema alegerii primarilor în două tururi, Viorica Dăncilă a precizat: „Eu cred că e tardiv să susţinem un punct de vedere. Deja suntem cu un an înainte de alegerile locale şi legislaţia nu mai poate fi schimbată“, a declarat liderul de la Palatul Victoria.

Mai mult, premierul a subliniat că Guvernul a putut schimba modul de alegere al preşedinţilor de CJ pentru că era înainte cu un an de locale. „A fost înainte de data alegerilor locale, a fost înainte de 5 iunie“, a punctat Dăncilă.

De asemenea, liderul PSD a prezentat şi argumentul rămânerii la alegerea primarilor într-un singur tur. „Sunt argumente pro şi sunt argumente contra. Argumentul pro pentru un singur tur e că persoana care are cea mai mare încredere ia cele mai multe voturi. Nu am făcut o analiză pentru că nu am avut o solicitare în acest sens“, a mai afirmat Dăncilă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: