Dăncilă: Preşedintele se află într-un război deschis cu Constituţia României şi cu legile, cu munca şi bunul simţ

„Am citit în presă declaraţiile preşedintelui în funcţie, care se închipuie «într-un plin război cu PSD» şi care îşi instigă partidul la ură şi la lupte imaginare. Articolul 80 din Constituţie spune că preşedintele este garantul unităţii naţionale. Unde este unitatea, atunci când preşedintele ne declară în stare de război? Unde este imparţialitatea preşedintelui care îi îndoctrinează şi îi alimentează cu ură pe cei ce urmează să compună viitorul Guvern al României?”, a scris, luni, pe Facebook, Viorica Dăncilă.Aceasta susţine că „preşedintele se află într-un război deschis cu Constituţia României şi legile”.„Klaus Iohannis se poate închipui în tot felul de războaie, însă adevărul este că preşedintele se află într-un război deschis cu Constituţia României şi cu legile, cu munca şi bunul simţ, într-un permanent război cu românii şi cu drepturile lor. Ca şi PNL şi acoliţii, care au adoptat un discurs de extremă dreapta periculos, acest om este într-un război declarat cu bugetarii, cu antreprenorii, cu pensionarii şi cu toţi aceia ce nu votează PNL şi pe care vrea să îi arunce în sărăcie şi izolare! Acestea sunt războaiele pe care le poartă actualul preşedinte şi viitorul Guvern al României - cu legea, cu românii şi cu democraţia. Pentru că, atunci când un preşedinte îşi doreşte dispariţia unui partid politic, el devine cel mai mare pericol pentru democraţie si istoria a dovedit-o de nenumărate ori”, a mai scris Dăncilă.În finalul mesajului, aceasta a afirmat că „orice alt om cu responsabilitatea funcţiei şi cu o minimă decenţă ar fi demisionat de mult din fruntea statului român”.Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, duminică, la întrunirea liberalilor din zona Vest, că PNL şi românii sunt în război cu PSD care, din prima zi de mandat, a început „să atace România şi pe români”. „Au început cu justiţia, ei gaşca de penali, au început să înşurubeze neamuri şi pretenari în învăţământ, în sănătate şi nu s-au mai oprit”, a spus şeful statului. Iohannis a precizat că cineva trebuia să spună „atât”, ceea ce el a făcut împreună cu PNL.„Despre reconstrucţia unui stat se vorbeşte după un război. Noi suntem în război, suntem în plin război cu PSD-ul. Dar de ce facem noi asta? De ce suntem noi în război cu PSD? Fiindcă voi, liberalii, şi cu mine suntem oameni ai păcii, ai construcţiei, ai oamenilor care doresc să dezvolte România”, a spus Iohannis, duminică, la Adunarea Regională a PNL Vest.Acesta a explicat de ce s-a pornit războiul cu PSD.„De ce am intrat noi în război? Vă amintiţi cum a câştigat PSD cu lapte şi miere şi din prima zi de mandat au început să atace România şi pe români, au început cu justiţia, ei gaşca de penali, au început să atace justiţia din România. Şi ne-am opus şi voi şi eu, după care au început să atace toate sistemele mari din România, au început cu justiţia, au inceput să înşurubeze neamuri şi pretenari în învăţământ, în sănătate, şi nu s-au mai oprit, cum se zice la noi, nu a mai dat Sfântul să se oprească. Am rămas cu toţii mască când au început să atace economia românească, când au început să atace partenerii noştri, au început să atace pe români. Cineva trebuia să spună: «Atat» şi asta am făcut noi, voi şi cu mine”, a mai spus şeful statului.Acesta a continuat: „De aceea suntem în război, fiindcă cineva trebuie să ia partea României şi de aceea suntem în acest război şi vom câştiga acest război. Şi am început bine. Ati văzut feţele lor la moţiune? Îngropăciune, nu alta. Aşa păţeşte cine se ia de român”.