Dăncilă a povestit detaliat cum a ajuns să-şi înfieze copilul: Nu este drept să intri cu bocancii murdari în viaţa cuiva. Nu o să fac o temă electorală

„M-am gândit mult dacă să vorbesc despre această mizerie. La oricine i se poate întâmpla acest lucru. Vă vorbesc în calitate de mamă şi nu-mi este deloc uşor. Absolut nimeni nu merită acest lucru. Nu credeam niciodată că se va ajunge atât de departe. Nu o să fac din aceasta o temă electorală, o temă politică. Nu este drept să intri cu bocancii murdari în viaţa cuiva. Am vorbit cu fiul meu aseară şi am hotărât să vorbesc despre acest aspect. Dacă nu vorbeam, continua cu acest lucruri urâte. Dacă ar fi să întorc timpul, aş face acest lucru din nou. Nu am făcut nimic ilegal. În noaptea de 4 ianuarie 1990 eram de serviciu, inginerii tineri trebuiau să monitorizeze ce se întâmplă la producţie. Noaptea, pe la două, vorbeam cu o prietenă care era centralistă, care mi-a spus că o femeie a abandonat un copil, iar copilul acela plânge întruna. M-a întrebat dacă nu vrea să merg să văd copilul şi am spus da, fără să fiu convinsă. Am mers la spital. Copilul era abandonat, mama îl lăsase în spital. Nu vreau să o acuz pe această femeie. A fost într-o situaţie critică. Am văzut un ghemotoc mic, de patru zile, care plângea, parcă îşi striga disperarea. Mi-am dat seama atunci că acela era destinul meu. Mi-am dat seama că nu pot lăsa acel copil acolo. M-am dus acasă, am vorbit cu soţul meu, nu era prea încântat. Mi-a spus că am 26 de ani, eram tineri. Aveam un apartament cu două camere, care nici nu era mobilat complet“, a povestit Viorica Dăncilă.

„Am stat în spital două săptămâni cu băieţelul meu. Apoi a venit soţul meu şi ne-a luat acasă. Soţul meu s-a ataşat foarte repede de el. A fost şi este copilul nostru. În februarie am făcut botezul, au venit toţi colegii, toţi prietenii noştri. Îmi aduc aminte când a zis prima dată mama. Apoi a zis numai tata. Mamea mea l-a răsfăţat enorm. Ne-am bucurat de prima zi de şcoală. După ce eu l-am înfiat pe Victor, încă două prietene au înfiat copii“, a mai spus Dăncilă.

„I-am schimbat numele. I-am pus numele Victor. E născut pe 1 ianaurtie 1990. Era o dublă victorie. Acasă îi spun Victor sau Vivi. La 15 ani, Victor mi-a spus că nu e copilul meu. Îi spusese un coleg. I-am explicat totul şi i-am promis că nu o să mai vorbim niciodată despre asta. Actunci au fost răutăţile unor copii, acum sunt răutăţile unor oameni. Vom trece împreună şi peste acest lucruri ca o familie unită“, a mai povestit premierul.

