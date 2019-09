Dăncilă: Nu văd nicăieri în decizia Curţii că trebuie să mergem în  Parlament. Preşedintele caută o scuză pentru blocarea Guvernului

Viorica Dăncilă a declarat, miercuri seara, la Antena 3, că dacă preşedintele spune că dă dreptate Curţii Constituţionale, atunci trebuie să numească miniştrii interimari „de îndată”.

"Nu văd nicăieri în decizia Curţii că trebuie să mergem în Parlament. Poate în motivare va apare şi acest lucru. (…) Domnul preşedinte spune că dă dreptate Curţii Constituţionale. Dacă dă dreptate Curţii Constituţioale înseamnă că de îndată trebuie să numească miniştrii interimari. Eu cred că deciziile Curţii nu sunt după cum vrem să le interpretăm fiecare, ele trebuie luate în conformitate cu realitatea şi trebuiesc puse în aplicare. Dacă în motivare se face referire la cele 45 de zile, că trebuie să mergem, că nu trebuie să mergem, vom vedea, dar noi trebuie să ne raportăm la ceea ce vedem că a dat acum Curtea Constituţională. Iar Curtea Constituţională a precizat foarte clar că Guvernul României are dreptate, că de îndată trebuiesc numiţi cei trei interimari şi că trebuie motivare pentru respingerea celorlalte propuneri”, a afirmat Dăncilă, potrivit news.ro

Premierul spune că va merge în Parlament pentru remaniere, dar că nu preşedintele e cel care trebuie să-i spună când să o facă şi că decizia o va lua împreună cu membrii Guvernului şi cu reprezentanţii PSD.

"În primul rând, nu cred că preşedintele trebuie să îmi spună când să merg în Parlament. Cred că această decizie putem să o luăm şi noi, membrii Guvernului, membrii PSD. Vom merge în Parlament, am spus acest lucru şi îl repet, vom merge în Parlament pentru remaniere, nu ne este frică să mergem în Parlament. Dar din corectitudine, din respect pentru cetăţeni, care urmăresc şi care pot face diferenţa, trebuie să spunem adevărul. Preşedintele caută o scuză pentru blocarea Guvernului atâta timp şi vrea să arate că de fapt acest lucru l-a făcut respectând legea. Curtea Constituţională spune cu totul altceva. Noi am găsit soluţii, ne-am desfăşurat activitatea, am vrut ca din această luptă politică pe care domnul preşedinte o desfăşoară în interes personal să nu sufere cetăţeanul şi atunci am avut din nou şedinţa de Guvern, am găsit posibilitatea ca să ne putem desfăşura activitatea şi să nu fie afectaţi cetăţenii”, a explicat Viorica Dăncilă.

