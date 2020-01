Dăncilă: Nu am fost niciodată instrumentul lui Liviu Dragnea, pentru că mie nu a venit Liviu Dragnea să-mi spună să fac un anumit lucru şi eu l-am făcut

„Am devenit prim-ministru la propunerea preşedintelui, susţinută de toţi colegii. Am devenit prim-ministru, nu îmi doream în acel moment să vin prim-ministru, eram liderul delegaţiei europarlamentarilor români în Grupul socialiştilor şi democraţilor europeni, mi s-a propus acest lucru, a spus că este nevoie de prezenţa mea în România şi să merg pe această funcţie care m-a onorat, m-a onorat susţinerea colegilor mei şi am fost prim-ministru", a afirmat Dăncilă.





Ea a spus că Dragnea, ca preşedinte al partidului, „a semnat şi pentru candidaturile de deputaţi, şi pentru cele de senatori şi pentru cele de primari, şi pentru cele de miniştri, a fost cel care a condus partidul".





Referitor la faptul că unii dintre colegii săi nu ştiau că există această variantă, atunci când Dragnea a făcut anunţul, Dăncilă a replicat: „Când a fost propus Sorin Grindeanu, şi noi am aflat atunci. S-a discutat de cei care conduceau partidul şi noi am aflat atunci. Când a fost propus Mihai Tudose - şi au fost doi prim-miniştri buni - şi noi am aflat atunci. S-a discutat cu colegii, dar nu toţi colegii, nu eram toţi atunci în Biroul Permanent Naţional".

Întrebată, luni seară, la Digi 24, dacă se simte bine ştiind că a fost instrumentul lui Liviu Dragnea, Dăncilă a spus: „Nu am fost niciodată instrumentul lui Liviu Dragnea, acest lucru s-a încercat să se inducă în spaţiul public. Nu am fost niciodată instrumentul lui Liviu Dragnea, pentru că mie nu a venit Liviu Dragnea să-mi spună să fac un anumit lucru şi eu l-am făcut".