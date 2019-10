Dăncilă: Nu ne e frică de anticipate. Această ascundere după alegerile anticipate denotă faptul că nu au program de guvernare

"Nu ne e frică de alegerile anticipate. Dar s-a schimbat guvernarea, vine un nou guvern. Să vedem, lumea să vadă ce face acest guvern, dacă în programul lor se află cetăţeanul sau revin la măsurile de austeritate cu care ne-au obişnuit de-a lungul timpului. Şi cred că această ascundere după alegerile anticipate, de fapt, denotă faptul că nu au program de guvernare, că le e frică în perioada următoare să guverneze această ţară pentru că nu vor veni cu nimic bun pentru cetăţeni şi pentru România”, a afirmat Dăncilă, marţi seara, într-o emisiune la B1 Tv.

Dăncilă spune că, dacă Guvernul Orban nu trece, preşedintele Klaus Iohannis trebuie "să respecte decizia Curţii Constituţionale” şi să numească interimarii.

"Mă aştept ca acest guvern să poată întruni majoritatea din partea opoziţiei şi să treacă. Dacă nu va trece acest guvern, atunci preşedintele României trebuie să respecte decizia Curţii Constituţionale şi să numească interimarii, măcar pe ministerele unde avem nevoie urgentă, că e pentru o săptămână, pentru zece zile, dar trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Trebuie să avem ministru al Afacerilor Interne care să se ocupe cu adevărat de alegerile prezidenţiale, trebuie să avem ministru la Energie care să rezolve un număr mare de oameni. Cred că dincolo de această gândire în interes personal sau electoral, trebuie ca toţi cei responsabili să avem în primul rând în prim plan cetăţeanul", a afirmat Dăncilă.

Preşedintele PSD acuză de ipocrizie USR, susţinând că e "greu de acceptat” că vrei să dărâmi un guvern, dar nu vrei să vii la guvernare.

Premierul demis consideră că nu se poate vorbi despre o "grea moştenire” pe care viitorii guvernanţi o primesc de la Executivul PSD, amintind de cifra scăzută a şomajului, de creşterea economică, de majorarea veniturilor populaţiei.

"Datoria: în 2016 – 36% din PIB; în 2019, 35% din PIB. Avem una dintre cele mai mici datorii guvernamentale. Am creat 230 de mii de locuri de muncă într-un an de zile. Eu cred că românii care au plecat nu au plecat în 2017, 2018, 2019. Procentul cel mai mare al românilor care au plecat din ţară a fost în perioada în care se tăiau salariile. (...) am crescut salariile medicilor, am făcut programe pentru agricultură, am crescut salariile. Nu vin din afară dacă le spui să vină, trebuie să creezi condiţii în România şi am încercat să creăm aceste condiţii pentru ca românii să se întoarcă acasă. Ar trebui să se uite în statistici să vadă câţi au plecat în perioada în care dreapta a fost la guvernare”, a declarat Dăncilă.

Dăncilă a spus că în perioada în care a condus Guvernul s-au construit 82 de kilometri de autostradă, ceea ce e "mai mare decât zero”, câţi kilometri s-au construit atunci când Ludovic Orban a condus Ministerul Transporturillor.

Liderul PSD acuză că Opoziţia nu a vrut să semneze Pactul pentru bunăstarea Românilor, care nu era un pact politic.

"Eu cred că în perioada următoare bineînţeles vor da vina pe greaua moştenire. (...) Partidul Social Democrat a intrat în Opoziţie, din momentul acesta, eu nu mai pot să fac bugetul pe anul următor, nu mai pot să sau ordonanţe de urgenţă, eu administrez, într-un fel, guvernarea. În mod onest, preşedintele României, cel care a monitorizat această cădere a guvernului, cel care s-a implicat şi care a cerut ca moţiunea să treacă, ceea ce cred că este premieră pentru un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie cel care să vină cu o soluţie. Trebuie să-şi treacă «guvernul meu». Sau să recunoască public: am greşit”, a susţinut Viorica Dăncilă.

Ea a spus că poate ar fi luat în calcul votarea Guvernului până nu ştie programul de guvernare.

"Dacă acest guvern ia măsuri împotriva românilor, eu l-am votat şi sunt parte a acestei acţiuni, dacă taie pensii şi salarii eu am girat un guvern care nu duce la bun sfârşit programul de guvernare. Prin votul meu eu nu pot să girez anumite măsuri”, a adăugat ea.

Dăncilă a spus că PNL a venit "cu nişte lozinci” pe care PSD nu le poate gira.

Liderul PSD explică scăderea partidului în sondajele de opinie prin faptul că "s-a greşit pe comunicare în primul rând" pentru că PSD a mers "pe o linie, legată de justiţie, dar nu a comunicat măsurile luate pe alte domenii".

"Ne-am înţeles greşelile făcute, am venit şi am comunicat, am mers din nou în mijlocul oamenilor, am reluat dialogul cu oamenii, am fost sancţionaţi nu pentru că nu am luat măsuri bune pentru oameni. A fost o strategie greşită din punct de vedere al comunicării, dar şi din punct de vedere al organizării”, a spus ea.

Ea a adăugat că "faptul că am trântit două guverne nu este un lucru bun”, explicând schimbările frecvente de miniştri prin faptul că unii dintre aceştia "nu au ţinut ritmul” cu programul de guvernare.

"În momentul în care vedeam că rămân în urmă, trebuia să iau o măsură, dincolo de persoanele care au condus ministerele, de miniştri, de secretari de stat, importat era să pun în aplicare programul de guvernare. Dar am fost un guvern eficient", a spus ea.

Aceasta a spus că a fost "premierul tuturor românilor", inclusiv al celor care au urât-o sau au jignit-o.

"Dacă preşedintele avea această atitudine, atunci putea să ne cheme pe toţi la masă. (...) Atunci când preşedintele României spune că trebuie efectiv să desfiinţeze un partid politic, aceasta nu mai este democraţie”, a spus Dăncilă.

Ea a spus că Iohannis "a instrigat la ură" şi a "scindat societatea".