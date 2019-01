Dăncilă: Ministrul Justiţiei nu a vorbit de aministie, ci de posibilitatea celor judecaţi de complete constituite ilegal să fie judecaţi corect

"Aş relua ceea ce a spus preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, că în fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuiesc respectate trei lucruri: statul de drept, lupta împotriva corupţiei şi drepturile omului. Ei bine, eu nu văd ca România să fi încălcat statul de drept. Şi nu aş vrea ca acest subiect să devină subiect de campanie electorală. Dacă cineva din România crede că are de câştigat dacă face din acest lucru un subiect de campanie electorală, eu nu cred acest lucru. Eu cred că acest subiect va aduce un prejudiciu României", a afirmat Viorica Dăncilă, într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3.



Referitor la drepturile omului, premierul a spus că trebuie să ne gândim că în primul rând legile atât de la nivel naţional, cât şi la nivel european - directivele şi regulamentele - se fac pentru cetăţeni.



"Dar drepturile cetăţenilor trebuiesc respectate. Iar în România ştim foarte bine, nu prea s-a prea vorbit despre drepturile omului, despre drepturile celor care au fost condamnaţi pe nedrept, drepturile celor care nu au avut instanţe de judecată constituite legal, despre drepturile celor care au făcut puşcărie ca apoi să fie nevinovaţi. Nu putem să spunem că o parte dintre cetăţeni au drepturi, iar ceilalţi nu", a declarat ea.



Dăncilă a spus că trebuie să existe un echilibru între aceste aspecte.



"Guvernul României, toţi susţinem lupta împotriva corupţiei. Nu se pune problema să nu susţinem acest lucru. Dar nu trebuie să lipim această etichetă României, că în România există corupţie, iar în celelate state membre nu există acest lucru. Şi ceea ce este trist (...) este că noi am lipit această etichetă României. În toate statele membre există corupţie, dar nimeni nu a ieşit să spună: în ţara mea este corupţie. Şi cred că corupţia şi lupta împotriva corupţiei nu trebuie să o lipim de un anume stat membru, ci trebuie să o tratăm la nivelul tuturor statelor membre, tocmai pentru a avea echilibru şi pentru a avea soluţii care sunt general valabile", a susţinut premierul.



Dăncilă a adăugat că legat de amnistie se poate vorbi de o nouă dezinformare.



"Am urmărit cu atenţie mesajul transmis de Comisie şi am văzut o nouă dezinformare. Se vorbea de amnistie, ministrul Justiţiei nu a vorbit de aministie. Ministrul Justiţiei a vorbit despre ordonanţă de urgenţă în care să dea posibilitatea celor judecaţi de complete constituite ilegal să aibă parte de un complet constituit ilegal, astfel încât omul să aibă certitudinea că a fost judecat corect. Legat de acest lucru, se pot relua procese şi pentru cei care au fost achitaţi, şi pentru cei care au fost condamnaţi, pot fi condamnări mai mari, sau pot exista situaţii în care se descoperă că aceste condamnări nu trebuiau dat, deci acest lucru dă şansa unui proces corect pentru cetăţeni şi cred că asta face parte din drepturile omului. Tocmai faptul că nu s-a făcut referire la acest lucru şi s-a făcut referire la amnistie arată încă o dată că informaţiile care se trimit către Bruxelles nu sunt conforme cu realitatea", a mai spus premierul.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: