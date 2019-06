Dăncilă: L-aş lăsa corigent pe Iohannis. A avut o contribuţie mică la succesul preşedinţiei române a UE

Întrebată în cadrul unei emisiuni ce notă i-ar da preşedintelui Klaus Iohannis pentru implicarea lui în preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, premierul Viorica Dăncilă a declarat că nota ar fi ”foarte mică”.



„Mă aşteptam, pentru corectitudine, domnul preşedinte să facă o remarcă şi pentru guvern. (Constribuţia preşedintelui Iohannis –n.r.) Foarte mică, l-as lăsa corigent. Nu am colaborat pe dosare cu domnul preşedinte. Sunt convinsă că a fost informat pe fiecare dosar, dar nu am colaborat pe aceste dosare importante”, a declarat Viorica Dăncilă, referindu-se la evaluarea făcută de preşedinte preşedinţiei romîne a UE.



România a deţinut preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie – 30 iunie.



Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, la Bruxelles, în cadrul unei declaraţii comune cu preşedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker şi cu preşedintele Consiliului European Donald Tusk, că preşedinţia română a UE a fost surprinzătoare pentru că a avut rezultate mult mai bune decât se aşteptau toţi. ”România este mult mai bună decât imaginea pe care o are”, a declarat preşedintele.



„Puţini au avut aşteptări foarte mari când am început Preşedinţia, mulţi se aşteptau să fim mediocri, pe la mijloc, dar eu am luat foarte în serios laudele lui Donald şi ale lui Jean-Claude. Preşedinţia română a încheiat peste 90 de dosare, ştiţi câte se încheiau în alte preşedinţii, ceea ce arată nu numai intensitatea şi cantitatea muncii noastre, ci şi calitatea – pentru că avem parteneri buni, negociatori şi instituţii cu standarde ridicate, iar echipa română a reuşit ceva neaşteptat. De aceea am spus că Preşedinţia română a fost surprinzătoare, pentru că a avut rezultate mult mai bune decât se aşteptau toţi. Dacă putem să definim acest lucru ca o moştenire, şi anume că România este mult mai bună decât imaginea pe care o are, atunci cred că este o moştenire bună”. a declarat Iohannis, întrebat care este moştenirea pe care o lasă Preşedinţia română, acum când întreaga Europă se află în tranziţie de la un peisaj politic la altul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: