Dragnea o elogiază pe Viorica Dăncilă: „M-am simţit mândru că sunt român. O bună colaborare cu UE nu înseamnă slugărnicie“

RTV: Ce s-a întâmplat în Parlamentul European, de ce această declaraţie de independenţă?

Liviu Dragnea: Înainte de toate, chiar m-am simţit mândru că sunt român azi. Am văzut un premier care a mers la Strasbourg cu respect, dar cu demnitate pentru a-şi reprezenta ţara. Toţi suntem cetăţeni europeni, milioane de români muncesc în Europa. Noi am exprimat doar dorinţa noastră legitimă de a primi acelaşi respect şi aceeaşi preţuire. Suntem certaţi şi de multe ori nici nu înţelegem de ce suntem certaţi. Am văzut azi luări de poziţie ale unor parlamentari din alte ţări care habar nu aveau ce scrie în legile Justiţiei. O altă doamnă spunea că la referendum sunt folosite fonduri europene. Vă daţi seama ce minciuni se transmit acolo? Aceste mesaje sunt transmise de trădători care au interese străine.