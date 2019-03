Dăncilă: Sunt întru totul de acord cu ceea ce a spus ministrul Justiţiei despre Kovesi

„Regulile privind procedura de selecţie a procurorului european trebuie respectate de toate statele membre. Sunt întru totul de acord cu ceea ce a spus ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Nu are nimeni absolut nimic cu persoana Laura Codruţa Kovesi. Dar în acelaşi timp, ceea ce a apărut în spaţiul public, declaraţiile de la Curtea Constituţională au ridicat anumite semne de întrebare. Atâta timp cât asupra unei persoane, indiferent care este, planează anumite acuzaţii, acestea trebuie lămurite. De aceea, Guvernul României, ministrul Justiţiei a avut acea reţinere. De aceea nu am susţinut, nu a fost propunerea Guvernului României şi ministrul Justiţiei a explicat foarte corect de ce nu am făcut acest lucru”, a afirmat Dăncilă.





Ea a vorbit şi despre informaţiile care au apărut în spaţiul public legat de modul cum s-a comportat preşedinţia rotativă.





„Noi avem un rol de mediator imparţial şi facilitator de consens. Noi nu am spus la nimeni: susţineţi sau nu pe cineva. Nici nu avem voie, Mai mult în COREPER, pentru faptul că România are un român printre candidaţi, toată procedura a fost condusă de Finlanda. Încă o dată se încearcă prin dezinformare să se creeze o imagine negativă şi nu e corect pentru că informaţiile sunt preluate de alte 27 de state membre”, a declarat premierul.





Ministrul Justiţiei Tudorel Toader publică în Financial Times o scrisoare împotriva numirii lui Kovesi în funcţia de procuror-şef european. Reprezentanţii DNA au trimis o adresă către Financial Times pentru a rectifica "unele informaţii nereale" transmise de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Între aceste informaţii sunt cele privind numărul de dosare preluat de la DNA de nou-înfiinţata Secţie specială pentru magistraţi, şi cele privind numărul de investigaţii faţă de magistraţi deschise în mandatul Laurei Codruţa Kovesi.

