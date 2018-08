Dăncilă: Am înţeles că cei mai înverşunaţi adversari, care îmi numără virgulele şi greşelile, nu au altceva de criticat. Am făcut greşeli de la presiune şi oboseală

"Am crezut şi cred că măcar în ultima clipă putem ieşi din acest joc al urii. România şi românii nu sunt cei pe care îi zugrăvesc alţii în culori atât de triste. România şi românii sunt lucruri care trebuie să fie respectate, atât pe plan intern cât şi extern. Am fost descumpănită de virulenţa atacurilor lansate asupra mea. Dar cu timpul am înţeles că cei mai înverşunaţi adversari care îmi numără virgulele şi greşelile, nu au altceva de criticat şi atunci se limiteză la aceste lucruri. Da poate că am greşit, este o presiune imensă, o oboseală imensă şi poate am făcut greşeli. Şi poate voi mai face, dar vă asigur că nu voi greşi niciodată în deciziile pe care le voi lua pentru românia şi pentru români şi acesta este lucrul cel mai important. Iar faptul că nu am greşit e reliefat de drumul bun pe care merge economia românească", a declarat Viorica Dăncilă.

Aceasta a mai spus că a văzut multe lupte politice în cei 20 de ani de experienţă, însă a sperat că se va ieşi din "acest joc al urii".

"Înţeleg lupta politică dar nu cred că dacă ţipăm, dacă îi jignim mai tare pe ceilalţi, dacă facem dosare penale, aducem un plus. Nu asta e românia pe care o dorim noi, iar eu vă rog să nu cedăm în faţa acestei dorinţe de scindare a societăţii româneşti. Ne-am dorit întotdeauna echilibrul şi consensul. Am încercat să aduc toate instituţiile şi toate partidele politice. Am crezut şi cred că măcar în ultima clipă putem ieşi din acest joc al urii", a precizat premierul.

Premierul a fost, de-a lungul timpului, ţinta ironiilor şi criticilor din cauza greşelilor gramaticale şi de exprimare. De exemplu, Dăncilă a anunţat la începutul unei şedinţe de Guvern că Executivul va adopta modificarea pachetului de legi privind achiziţiile publice şi, vrând să spună că acestea schimbări vor reduce birocraţia, Viorica Dăncilă a spus că va fi redusă democraţia: "Putem spune pe scurt că reducem democraţia şi reducem... reducem birocraţia”. Într-o altă şedinţă de Guvern, la anunţul că va fi adoptată o OUG prin care vor fi achiziţionatate, la propunerea MAI, 22 de elicoptere şi un simulator de zbor, Viorica Dăncilă a spus că "dorim să ne anexăm pe prevenţie", în loc de "să ne axăm pe prevenţie”. De asemenea, întrebată la un moment dat de jurnalişti pe holurile Parlamentului dacă îi este frică de o plângere penală, prim-ministrul a răspuns că "Orice om îi este teamă de o plângere penală”.



CITEŞTE ŞI:

Dăncilă, atac dur la Opoziţie: Pe mâinile cui să lăsăm România? Pe mâinile unui partid care face doar plângeri penale şi circ în Parlament?