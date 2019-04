Dăncilă, dezlănţuită: „Oficialii europeni ne cer să oprim anchete penale. În niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului“. Atac la Timmermans şi Creţu

„M-au surprins azi declaraţiile prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans având în vedere că există şi a existat o deschidere totală în privinţa paşilor de urmat. Am format un grup de experţi, s-a lucrat la nivel de experţi, atât din partea Comisiei Europene cât şi din partea noastră. Am specificat de fiecare dată că ne vom consulta şi că va exista transparenţă. De aceea declaraţia lui Timmermans de astăzi a produs neclarităţi şi nu i-am înţeles rostul pentru că nu este pliată pe realităţile existente. Am să am o discuţie cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene legată de aceste aspecte. Ştiu că a fost o discuţie în Colegiul Comisarilor şi sper că comisarul român a susţinut de această dată România“, a declarat Viorica Dăncilă.

De asemenea, aceasta a criticat şi Parlamentul European. „La fel de surprinsă am fost de declaraţiile preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Cred că nici factor sau decident politic, fie chiar şi preşedintele Parlamentului European, nu poate solicita începerea sau oprirea anchetei penale. Ni se cere să nu intervenim în actul de justiţie. Mi se pare un lucru corect, dar oficiali europeni ne cer să oprim anchete penale. Le spun clar că premierul României nu a intervenit şi nu va interveni niciodată în actul de justiţie, a mai afirmat premierul.

Nu în ultimul rând, Dăncilă i-a atacat pe ambasadorii care au semnat o scrisoare în care se cere să nu se adopte modificări care slăbesc statul de drept. „Tot astăzi (miercuri - n.r.) am văzut punctul de vedere a unor ambasadori a unui grup de ambasador. Am vrut să am o discuţie individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor şi domnilor ambasadori că suntem în România şi că am dialog direct cu omologii mei ne recomandă să se adreseze autorităţilor din ţara din care fac parte pentru că niciun stat ambasadorii nu fac agenda primului-ministru şi eu nu am să permit acest lucru. Trebuie să arate respectul pentru România, aşa cum fiecare ambasador român are respect pentru un stat terţ“, a completat premierul.

