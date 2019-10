Dăncilă, despre războiul cu Dragnea: La şapte care sunt împotriva mea, al optulea parcă nici nu mai contează. Toţi şi-au ales ca ţintă o femeie

Viorica Dăncilă a fost întrebată, duminică, ce părere are despre acţiunea pe care fostul lider PSD Liviu Dragnea vrea să o iniţieze împotriva ei la Curtea Justiţie a Uniunii Europene şi care care ar viza o eventuală fraudă pe care Dăncilă ar fi făcut-o atunci când era europarlamentar.



“La şapte care sunt împotriva mea, al optulea parcă nici nu mai contează”, a spus Dăncilă, cu trimitere la cei şase lideri ai Opoziţiei, plus preşedintele Klaus Iohannis, care s-au coalizat pentru a trânti Guvernul Dăncilă.



“Eu vă garantez că de fiecare dată am respectat legea, nu mi-aş fi permis fac aşa ceva, iar dacă exista o mai bună informare - şi oricare dintre europarlamentari pot să confirme acest lucru - nimeni nu poate să direcţioneze banii către un angajat pentru că aceştia sunt direcţionaţi direct de Parlamentul European, europarlamentarul nu are cum seă facă acest lucru. Sunt vreo cinci sau şase firme care pot gestiona această direcţionare a fondurilor şi întâi achită toate obligaţiile către stat şi pe urmă merge la cel care care beneficiază de acest contract de angajare cu europarlamentarul. Am toate documentele, nu îmi este frică. Îmi este frică dor de Dumnezeu şi de măsurile împotriva românilor care vor să le ia aceşti oameni”, a declarat Viorica Dăncilă.



Întrebată de ce Liviu Dragnea are aceste acţiuni împotriva ei, Dăncilă a răspuns: “Nu înţeleg de ce toţi şi-au ales ca ţintă o femeie premier, nu înţeleg de ce acest lucru, dar vreau să le spun tuturor că nu am nicio problemă cu legea, nu îmi e frică de niciun control pentru că nu am greşit niciodată din punct de vedere legal, nu am încălcat Constituţia, aşa cum o fac alţii şi că voi răspunde la toate acuzaţiile pe care mi le aduc cu foarte multă deschidere. Cred că şi-au propus toţi să aibă o singură ţintă, un om care efectiv a muncit pentru această ţară. Vedeţi că toţi nu nu se acuză între ei, toţi şi-au găsit o singură ţintă, premierul interimar a României şi o femeie. Le doresc succes, eu voi merge înainte”.

Premierul a vorbit şi despre percepţia românilor faţă de schimbarea guvernării.

„Dacă întrebaţi un român acum pe stradă, nu ştie ce îl aşteaptă începând de a doua zi de când vor prelua guvernarea. Că vor îngheţa pensiile, că vor da afară oamenii, aşa cum au declarat, că vor disponibiliza în prag de sărbători oamenii, că vor creşte din nou impozitele, că renunţă la voucherele de vacanţă – toate aceste lucruri creează îngrijorare în rândul oamenilor, iar eu vă garantez că voi lupta împotriva lor, a tuturor, cei şase plus preşedintele ţării, astfel încât să ţin cu oamenii“, a spus Dăncilă.