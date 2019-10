Dăncilă, despre Programul de Guvernare al PNL: Oamenii au de ce să se teamă; acesta este un program al austerităţii

„Din câte am văzut din Programul de Guvernare, care a alocat Educaţiei doar două pagini, şi acelea cu lucruri foarte rele pentru educaţie, am văzut că, de fapt, oamenii au de ce să fie îngrijoraţi, pentru că nu am văzut mărirea punctului de pensie de la 1 septembrie. Asta înseamnă că vor să îngheţe pensiile, am văzut că vor să privatizeze companiile din transport, vor să aducă salariul bugetarilor la nivelul salariilor din mediul privat, în loc să-şi dorească creşterea salariilor, am văzut că vor să comaseze spitale. Am impresia că ne întoarcem în perioada în care am avut austeritate pentru că acest program de guvernare este un program al austerităţii”, a declarat, joi, Viorica Dăncilă.



Restructurarea Guvernului, refacerea capacităţii administrative, tranziţia de la o economie bazată pe consum la una bazată pe investiţii şi pe creşterea competitivităţii se numără printre principalele obiective al programului de guvernare propus de Partidul Naţional Liberal (PNL), care prevede, printre altele, implementarea de „politici liberale” şi stimularea investiţiilor pentru a majora potenţialul de creştere al economiei româneşti. Concentrarea investiţiilor pentru realizarea proiectelor de infrastructură energetică (BRUA, gazoductul Iaşi – Ungheni – Chişinău) şi sprijinirea dezvoltării 5G a sectorului de telecomunicaţii sunt doar două dintre investiţiile aflate pe lista de priorităţi.