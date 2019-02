Dăncilă, despre momentul stânjenitor în care Timmermans o evită: „Nu m-a evitat deloc. Dimpotrivă. Am fost primită cu foarte multă căldură“. Proba video

Întrebată de ce a evitat-o Frans Timmermans la Congresul socialiştilor de la Madrid, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu m-a evitat deloc. Dimpotrivă. Am fost primită cu foarte multă căldură. Am o bună relaţie cu Frans Timmermans. O să vă trimit o fotografie în care să vedeţi care este relaţia adevărată cu Frans Timmermans. Am fost primită foarte bine, chiar de români din diaspora. Am fost primită foarte bine şi de către omologii mei. A fost un succes pentru Guvernul României şi pentru PSD“.

Din imaginile postate pe Twitter, se poate observa cum Frans Timmermans se îmbrăţişează şi se salută cordial cu comisarul european Corina Creţu şi cu Pamela Rendi Wagner, şefa socialiştilor din Austria, dar o ignoră pe Viorica Dăncilă, aflată în mijlocul celor două. Prim-ministrul român l-a aşteptat zâmbind pe comisarul european, dar a rămas cu o grimasă după trecerea acestuia.

