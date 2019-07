Dăncilă, despre discuţiile cu Tăriceanu şi Ponta: În niciun caz nu este un blocaj, în niciun caz nu este un eşec. Este începutul unor discuţii

”Am discutat despre guvernare, despre modul în care vedem un parcurs comun în următoarea perioadă. Trebuie să spun că din partea preşedintelui Pro România, Victor Ponta, nu am avut încă un răspuns, de fapt nici nu i-am cerut încă un răspuns, au fost teme pe care le-am discutat şi până în 3 august sper să avem un răspuns. Am discutat şi cu domnul preşedinte Călin Popescu Tăriceanu, am vorbit despre guvernare, am vorbit despre modul în care vrem că anumite măsuri de guvernare să le gândin mult mai bine şi am vorbit chiar şi despre o restructurare a Guvernului în toamna acestui an în momentul în care începe activitatea parlamentară. Nu am luat o decizie privind susţinerea candidatului PSD, după cum ştiţi domnul Călin Popescu Tăriceanu vrea să candideze din partea ALDE, în PSD s-a luat decizia de a merge cu candidat PSD şi mâine vom decide cine va fi”, a declarat, luni seară, la Antena 3, Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă este un eşec sau un blocaj în aceste discuţii, Dăncilă a spus: ”În niciun caz blocaj, in niciun caz de eşec. Cred că este începutul unor discuţii cu cele două partide, discuţii care să conducă efectiv la maximizarea şanselor pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale. S-a vorbit despre guvernare, despre lucrurile care pot constitui puncte comune pentru cele trei partide, în nici un caz un eşec sau un blocaj”, a mai spus Dăncilă.

De asemenea, întrebată dacă se ia în calcul formarea unei alianţe de tipul USL, Dăncilă a negat că ar fi avut loc astfel de discuţii.

Viorica Dăncilă a avut, luni, o discuţie cu Călin Popescu Tăriceanu şi cu Victor Ponta pentru a încerca să formeze o coaliţie pentru susţinerea candidatului PSD la alegerile prezidenţiale.

