Dăncilă îl acuză pe Iohannis că pune în pericol imaginea României: „Contestă orice la CCR“

„Cred că e evident pentru toată lumea că preşedintele este interesat doar de campania electorală şi de dorinţa de a mai câştiga un mandat şi face gesturi care pun în pericol imaginea României. Am văzut blocaj la nivelul numirii miniştrilor, vedem acum la buget, există sau nu motive, contestă la CCR orice. A ajuns să deţină recordul în materie. Niciun alt preşedinte nu a abuzat de această prerogativă. Bugetul pe 2019 prevede creşteri substanţiale pentru investiţii, Educaţie, Sănătate. Sunt puse în pericol dezvoltarea investiţiilor în domenii prioritare. Cred că domnul preşedinte a demonstrat că nu este interesat nici de creşterea veniturilor, nici de accesul la servicii medicale de sănătate. Cine este de vină că alocaţiile copiilor nu au crescut de la 1 martie? Cred că telespectatorii dumneavoastră au deja răspunsul.

Este regretabil faptul că nu îşi înţelege rolul constituţional şi pune în pericol factorii macro-economici ai ţării. Parlamentul a votat aceste buget care prevede creşteri substanţiale pentru educaţie sănătate, şi investiţii. CCR a decis că e constituţional. Toată lumea ştie că nu există niciun motiv pentru blocaj. Eu am încredere că Parlamentul va lua o decizie rapid", a spus Viorica Dăncilă.

Potrivit lui Dăncilă, "bugetul pe anul 2019 prevede finanţări substanţiale pentru investiţii, creşterea pensiilor şi salariilor, bani mai mulţi pentru educaţie, sănătate - după cum ştiţi am prevăzut şase miliarde de lei în plus la sănătate, 1,8 miliarde lei în plus la educaţie, 15,4 miliarde lei în plus la investiţii, 4,6 miliarde lei în plus la administraţiile locale, nu un miliard în minus cum a menţionat astăzi domnul preşedinte Iohannis".