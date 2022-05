Dan Motreanu: Avem nevoie de unitate mai mult ca niciodată. Vreau să fiu un om util pentru partid, nu important

„Sunt mândru că sunt alături de dumneavoastră, că vă reprezint. Puteţi fi sigur că vă puteţi baza pe mine. Am luat hotărârea să candidez pentru că am crezut că trebuie să fac parte din echipă tocmai pentru a aduce un plus de experienţă în bătăliile politice. Am făcut parte din 2004 în toate echipele centrale de conducere ale campaniilor. Ne aşteaptă o perioadă dificilă, foarte grea, într-un context internaţional foarte greu. Cred că acest gest al lui Virgil Popescu are o semnificaţie mai mare decât pare la prima vedere. Arată atât maturitatea noastră, cât şi începutul unei unităţi care să ducă PNL din nou la un scor care să ne permită să câştigăm alegerile”, a declarat Dan Motreanu.

Liberalul a subliniat că formaţiunea are nevoie de unitate internă: „Avem nevoie de unitate mai mult ca niciodată. Trebuie să ne concentrăm pe problemele guvernării. Toată energia miniştrilor noştri, toată energia PNL trebuie dusă în această direcţie, a guvernării”.

Dan Motreanu a amintit de un citat al lui Winston Churchill referitor la utilitatea unui om politic, referitor la importanţa punerii sale în serviciul public şi a partidului, nu la căutarea creşterii sale importanţă personală. „Vreau să fiu util pentru partid, nu să fiu important”, a completat Motreanu, fiind de părere că PNL poate câştiga alegerile din 2024.