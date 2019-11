Dan Barna a vorbit despre momentul în care şi-a dat seama că a pierdut alegerile

Întrebat la Digi24 când a înţeles că nu va prinde turul al doilea, Dan Barna a răspuns că „la câteva ore după“ închiderea urnelor.

Potrivit candidatului USR-PLUS, rezultatele care veneau erau „foarte fluctuante“.

Pe la jumătatea zilei, pe fondul unor date încurajatoare, Barna începuse să primească telefoane de felicitare de la jurnalişti şi influenceri. „După care, în ultimele ore, s-a schimbat trendul, a apărut o diferenţă ceva mai mare şi am aşteptat să vedem cum arată tendinţele în Diaspora. În momentul în care am văzut cam cum stăm, a fost previzibil că nu vom mai avea acest rezultat“, a declarat liderul USR.

„Am avut un sistem de numărare paralelă, în momentul în care au început să vină date din ţară şi am văzut cam cum stăm, am dat acel mesaj în care am concluzionat că nu vom avea un turul al doilea“, a precizat Dan Barna.

Liderul USR a recunoscut că şi-a supraestimat şansele, rezultatul final fiind pentru el o surpriză.