Dan Barna, întrebat despre Ana Ciceală: Este o relaţie colegială foarte firească. Am văzut că s-a creat ceva emoţie

”Este o relaţie colegială foarte firească şi tocmai am văzut că s-a creat ceva emoţie de vreo două zile pe subiectul candidaturii colegei mele la Sectorul 3. Este un exemplu foarte clar de disponibilitatea şi responsabilitatea pe care USR-PLUS o are pentru a face nişte sacrificii, necesare pentru ca Nicuşor Dan să aibă tot sprijinul pe care şi USR-PLUS şi PNL şi celelalte partide care vor să scape de Gabriela Firea pot să i-l acorde”, a declarat Dan Barna vineri, într-o conferinţă de presă de lansare a candidaturii Mădălinei Scurtu pentru Primăria Otopeni şi candidaţilor Alianţei USR PLUS pentru Consiliul Local Otopeni.

Liderul USR a adăugat că realitatea este că „nu se va putea bloca Bucureştiul, din supărarea unui sau altuia dintre colegi”.

„Este un exemplu foarte clar că oameni care au muncit, care au fost prezenţi şi, mai ales, în Bucureşti, unde USR s-a născut, au toată legitimitatea să vrea să fie prezenţi în această luptă electorală. Sunt necesare astfel de sacrificii, pentru că, din păcate, şi este o realitate foarte concretă, nu se va putea, din punctul meu de vedere, bloca Bucureştiul, din supărarea unuia sau altuia dinte colegi”, a conchis Barna.

Dan Barna s-a răstit la candidatul pentru Primăria Sectorului 3, Ana Ciceală, potrivit unei înregistrări audio a unei şedinţe a USR prezentată de PS News. Barna a ţipat la Ana Ciceală şi i-a spus să înceteze cu ipocrizia. Reacţia acestuia a venit după ce Ciceală i-a reproşat liderului USR că a făcut negocieri cu Ludovic Orban pentru a fi pus un alt candidat la Primăria Sectorului 3, fără să informeze Biroul Naţional al partidului. „Profiţi că eu sunt un om de bun simţ şi de comitet şi vă accept tot trollajul. Accept toate mitocăniile şi mizeriile astea şi continui să mi le spui în faţă”, a precizat preşedintele USR