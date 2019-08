Dan Barna, primul atac la Iohannis: Voi fi un preşedinte full-time, nu doar la crize

„Începem astăzi campania de strângere de semnături pentru Alianţa USR PLUS şi candidatul la Preşedinţie. Avem nevoie de 200.000 de semnături până pe 20 septembrie, astfel încât începând de astăzi ne veţi vedea în stradă, alături de cetăţeni, pentru că noi suntem o alianţă care într-adevăr strânge semnăturile pe bune. Mi-aş fi dorit ca acest eveniment să înceapă într-un alt context social, însă dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la Caracal şi la Galaţi şi la eşecul statului în aceste locuri, exact acesta este motivul pentru care eu şi colegii mei am decis să intrăm în politică. Este nevoie de altceva şi este nevoie de ceva mai mult”, a declarat Dan Barna.

El a precizat că el şi colegii lui îşi doresc „o ţară în care următoarele generaţii să îşi dorească să trăiască, o ţară cu autostrăzi, o ţară în care spitalele să fie curate, o ţară cu şcoli mai bune şi o ţară în care statul să fie capabil să-şi apere cetăţenii”.

„Noi am ajuns în politică pentru că ne-am săturat de incompetenţa, dispreţul şi indiferenţa cu care vechii politicieni tratează această ţară de aproape 30 de ani. În urmă cu doar 3 ani, eu eram un simplu antreprenor, priveam politica seara la televizor, ca fiecare dintre noi, şi nu m-am gândit nicio clipă că aş putea să ajung să candidez pentru Preşedinţia României. Spun asta pentru că în tot acest timp am văzut că trebuie să ne implicăm şi că e fundamental necesar să ne implicăm în a schimba lucrurile”, a adăugat candidatul Alianţei USR PLUS.

Dan Barna a explicat de ce începe campania de strângere de semnături în Piaţa Universităţii.

„Sunt în Piaţa Universităţii pentru că acum 30 de ani părinţii noştri ne-au câştigat libertatea. România are o revoluţie neterminată. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni şi în ultimele săptămâni arată că România are o revoluţie neterminată şi că este datoria noastră să transformăm libertatea pe care ne-au dat-o părinţii noştri şi în bunăstare. Şi nu vorbesc de bunăstare doar în ceea ce înseamă bani în buzunar. Vorbesc de bunăstare în ceea ce înseamnă bucuria şi dorinţa de a trăi în această ţară, bucuria şi dorinţa ca tinerele generaţii să rămână alături de noi. Vom avea în perioada următoare activităţi de campanie, dar scopul Alianţei USR PLUS este să câştigăm Preşedinţia, să dăm primarul Bucureştiului şi primarii marilor oraşe şi să avem o majoritate în Parlament prin care să putem duce din nou România pe un drum de dezvoltare europeană. Am mare încredere în cetăţenii României şi sunt sigur că vom merge împreună la victorie, pentru că miza reală este ca România să se schimbe. Aşa nu se mai poate. De asta sunt în Piaţa Universităţii, pentru că trebuie să încheiem un drum pe care părinţii noştri l-au început acum 30 de ani şi sunt foarte sigur că acest moment este acum. Mergem împreună la victorie şi sunt foarte încrezător”, a subliniat Barna.

El a explicat că Dacian Cioloş şi-ar fi dorit să fie prezent la lansarea campaniei, însă din păcate a avut un eveniment nefericit în familie, care l-a obligat să fie alături de ai săi.

„Vom fi însă alături pe 27 august, pe scenă, când vom lansa programul şi formal campania. Ne propunem să strângem cel puţin 300.000 de semnături”, a mai spus el.

Întrebat care e profilul de preşedinte pe care şi-l propune, Dan Barna a declarat: „Preşedintele este exact acela care dă mesajul şi direcţia unei naţiuni. Un preşedinte prezent, un preşedinte full-time, care este prezent în toată viaţa comunităţii, în toate întâmplările comunităţii, nu doar la crize, este în acest moment necesar fundamental pentru România, doarece românii din Diaspora mi-au spus în întâlnirile pe care le-am avut că ceea ce le lipseşte este încrederea în România. Un preşedinte care să restabilească încrederea este fundamental necesar. Le promitem românilor restabilirea încrederii în ţara noastră. (...) Ceea ce voi face după ce voi ajunge la Cotroceni va fi de preşedinte prezent şi implicat”.

„În momentul de faţă statul eşuează săptămânal în a asigura siguranţa cetăeţnilor şi este o problemă sistemică, nu vorbim doar de un poliţist neinspirat la capătul unei linii de telefon. Problema e mult mai profundă, ţine de corupţie, ţine de clientelism, ţine de nepotism, de transformarea instituţiilor statului în spaţii de angajare a rudelor incompetente”, a mai declarat Barna.

El a refuzat să spună ce greşeli ar fi făcut Klaus Iohannis.

„Nu vreau să vorbesc despre greşeli în acest moment, vom avea dezbaterile din campanie. ceea ce vreau să spun este că România are nevoie de un preşedinte prezent, activ în viaţa ei. Asta voi face eu. Eu îmi propun să fiu un preşedinte prezent în viaţa comunităţii. Oamenii au nevoie de încredere, au nevoid e direcţie, au nevoie ca speranţa să se manifeste într-o prezenţă activă alături de ei”, a spus Barna.

