Dacian Cioloş şi-ar pregăti demisia din USR, alături de alţi membri din Parlamentul European

Surse din USR susţin că Dacian Cioloş ar urma să îşi anunţe demisia şi din calitatea de membru al USR, fiind zvonuri că acesta îşi pregăteşte o nouă platformă politică, potrivit News.ro.

USR se pregăteşte pentru alegeri interne, Congresul partidului urmând să aibă loc în toamnă, după ce fostul preşedinte al formaţiunii a demisiona în luna februarie.

Conducerea înterimară a partidului a fost preluată de Cătălin Drulă. După plecarea lui Dacian Cioloş din vârful formaţiunii câteva sute de membri ai USR şi-au dat demisia din partid.

Cioloş, întânire cu mai mulţi membri din fostul PLUS





Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu a declarat că în şedinţa conducerii partidului s-a discutat despre o posibilă demisie a lui Dacian Cioloş din partid, şi colegii din fostul PLUS, care au fost la o discuţie cu fostul preşedinte USR, la Bruxelles,

„Am discutat în Biroul Naţional şi despre asta. În primul rând, partidul PLUS nu mai există, este radiat din registrul partidelor, a fost un proces de fuziune care s-a încheiat. Avem un singur partid. În Biroul Naţional sunt colegi care au fost la această deplasare, la Bruxelles. Nu este un secret pentru nimeni, o mare parte din colegii parlamentari din fostul PLUS au fost la o discuţie, la Bruxelles, cu Dacian şi cu europarlamentarii din fostul PLUS, ne-au confirmat că au fost aceste discuţii, că au fost nemulţumiri şi de asemenea, colegii din Biroul Naţional care au fot acolo ne-au confirmat că nu există perspectiva ruperii, a scindării, a plecării”, a spus Moşteanu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al formaţiunii, orice încercare de rupere a partidului ar fi un „serviciu direct” făcut celor de la PSD şi PNL şi o nerozie. „O să discut şi cu colegii deputaţi care au fost acolo, să vedem ce s-a discutat, dacă au mai mult a ne spune. Din punctul meu de vedere, orice încercare de rupere a acestui partid ar fi un serviciu direct făcut celor de la PSD şi PNL, cred că ar fi o nerozie să rupă cineva USR-ul”, a spus Moşteanu.