Dacian Cioloş: Nu intenţionez să intru în Guvern, nici ca ministru, nici ca vicepremier

“Nu, nu intenţionez să intru în guvern, nici ca ministru, nici ca vicepremier. Dacă ajung preşedintele USR PLUS, am spus că demisionez din fruntea grupului Renew, dar nu din Parlamentul European. Voi conduce partidul, dar nu voi face parte din guvern. Dar mai întâi PNL să ne propună alt premier ca sa putem discuta despre o eventuală intrare la guvernare. Exclus să continuăm cu Cîţu”, a spus Dacian Cioloş la o întâlnire cu membrii USR PLUS diaspora, întrebat dacă vizează intrarea în guvern.