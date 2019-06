Dacian Cioloş, favorit pentru şefia noului grup politic fondat de Emmanuel Macron

”Da, candidez”, a confirmat Cioloş pentru Politico Europe, publicaţie care-l prezintă pe fostul premier drept ”Macron al României”.

Politico Europe notează că Dacian Cioloş şi-a câştigat porecla de ”Macron al României”, referindu-se la trecutul său politic de de ministru al Agriculturii, de comisar european pentru agricultură susţinut de PPE, precum şi la activitatea profesională a lui Cioloş în domeniul agriculturii, când acesta a lucrat la ferme organice şi în domeniul dezvoltării rurale în Franţa, chiar în regiunea natală a lui Michel Barnier, cu care a lucrat în calitate de coleg în Comisia Barroso (2010-2014).

Politico Europe notează că printre pretendenţii la fotoliul de lider al Renew Europe se numără eurodeputatul suedez Fredrick Federley şi eurodeputatul olandez Sophie in’ t Veld, o veterană a grupului ALDE. Pe de altă parte, presa de la Bruxelles notează că nici Guy Verhofstadt, actualul lider al grupului ALDE, nu trebuie scos din calcul în cazul în care nu ar ajunge preşedinte al Parlamentului European.

Noul grup Renew Europe va avea 108 mandate din cele 751 ale Parlamentului European, fiind a treia forţă politică de la Bruxelles. Cele mai multe mandate în cadrul grupului le are Franţa (21 de eurodeputaţi), urmată de Marea Britanie (17), până la producerea Brexit. Alianţa USR PLUS are opt locuri, ceea situează delegaţia română din Renew Europe pe locul al treilea acum şi pe al doilea, după retragerea Marii Britanii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: