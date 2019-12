Dacian Cioloş, despre modificările din statutul PLUS: Va fi respins traseismul politic şi va exista funcţia de preşedinte executiv

”În primul rând, au fost întărite măsurile care asigură integritatea în cadrul PLUS, prin introducerea în statut atât a unor prevederi referitoare la respingerea traseismului ori a oportunismului politic, precum şi prin prevederea unui set extins de incompatibilităţi între funcţiile ocupate în cadrul partidului şi cele ocupate în stat. Doar un exemplu: preşedintele unei filiale locale sau judeţene PLUS nu va putea fi simultan primar, preşedinte al consiliului judeţean, parlamentar sau ministru. Este modul în care ne asigurăm că membrii PLUS îşi vor dedica întreaga pricepere funcţiei pe care o ocupă, evitând apariţia baronilor obişnuiţi în alte partide”, a anunţat Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, pe Facebook.

La nivelul PLUS va fi înfiinţat un ”parlament local”, iar desemnarea candidaţilor la alegerile locale şi parlamentare se va face în urma votului membrilor.

”Am introdus, de asemenea, în fiecare localitate, câte un consiliu al comunităţilor, organ ce va funcţiona ca un parlament local (incluzând de la patru-cinci membri în localităţile mici până la aproape 300 de membri în Bucureşti) şi care va putea adopta hotărâri de interes local ori îi va putea trage la răspundere pe cei aleşi în funcţii executive. În ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor PLUS la alegerile locale şi parlamentare, am introdus proceduri ce vor permite ca deciziile să se bazeze pe votul membrilor”, a mai scris Cioloş.

În ceea ce priveşte conducerea naţională a PLUS, s-a decis să se înfiinţeze funcţia de preşedinte executiv, iar cel care va ocupa această funcţie, va prelua din atribuţiile actuale ale preşedintelui.

”Am hotărât instituirea funcţiei de preşedinte executiv, care va fi desemnat de către Consiliul Naţional al PLUS şi va prelua o parte dintre atribuţiile preşedintelui PLUS. Nu în ultimul rând, suntem un partid care priveşte spre viitor şi încurajează o cât mai mare implicare a tinerilor în politică, aşa că am hotărât să le acordăm tinerilor un rol esenţial: minimum 10% dintre membrii Biroului Naţional şi ai Consiliului Naţional PLUS, principalele organe de conducere de la nivel naţional, precum şi minimum 10% dintre candidaţii PLUS pentru funcţii publice vor fi întotdeauna tineri sub 30 de ani”, a mai scris Cioloş.