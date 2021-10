Dacian Cioloş, despre criza sanitară: E un eşec de proporţii al statului că nu a reuşit să preîntâmpine ce s-a întâmplat

„E un eşec de proporţii al statului că nu a reuşit să preîntâmpine ce s-a întâmplat. Iată cum decizii administrative pot duce la drame naţionale. Timpul discursurile politice a apus. Ne-au ajuns din spate faptele şi deciziile”, a declarat Dacian Cioloş, marţi seară, după terminarea audierilor din comisiile de specialitate.

Premierul desemnat a cerut luarea unor decizii pentru depăşirea crizei. „De azi înainte trebuie să discutăm de soliţii de punerea lor în practică. Noi am făcut propuneri concrete pentru a ieşi din crize. Am făcut propuneri de soluţii şi am propus şi oameni. Cer să voteze Guvernul mâine dimineaţă. În situaţia în care ne aflăm, suntem o soluţie”, a completat Cioloş.

Toţi miniştrii USR, cu o singură excepţie, au fost respinşi la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului. Doar Cătălin Drulă, dintr-o greşeală a preşedintelui de şedinţă, a ajuns să primească aviz favorabil.