Dacian Cioloş şi Dan Barna aleargă, astăzi, la Maratonul Internaţional Sibiu

„Dan Barna, Dacian Cioloş şi echipa Alianţei USR PLUS aleargă pentru toate cauzele de la Maratonul Internaţional Sibiu. 154 de alergători din partea Alianţei 2020 USR PLUS aleargă mâine, peste 1 400 de km, pentru toate cele 40 de proiecte înscrise la Maratonul Internaţional de la Sibiu. Preşedintele USR Dan Barna aleargă pentru „Împreună Reconstruim Palatul Copiilor”, iar preşedintele PLUS Dacian Cioloş aleargă pentru „Căsuţa din Munţi”. Şi pentru că suntem o echipă mare şi solidară, alături de ei, o să transpire europarlamentarii Dragoş Pîslaru, Nicu Ştefănuţă, Ramona Strugariu şi parlamentarii Tudor Pop, Sergiu Vlad, Silvia Dinică, Adrian Prisnel, Allen Coliban şi Cristina Iurişniţi”, anunţă alianţa într-un comunicat.

Membrii celor două partide spun că participă la maraton pentru că este unul dintre cele mai generoase proiecte pe care o comunitate l-a pus pe picioare.

„Maratonul s-a construit în jurul unor oameni care au înţeles valoarea asocierii şi colaborării tuturor celor care sunt părţi ale acestei reţele sociale şi a reuşit, în mod admirabil, să le aducă împreună pentru beneficiul tuturor. Este un exemplu pe care ne-am dori să îl promovăm şi să îl urmăm şi noi. Şi da, ne-am înscris atât de mulţi pentru că ne place. Ne plac oamenii vii, implicaţi şi altruişti, ne bucură să fim în mijlocul lor şi pentru că dincolo de efort o să fie şi foarte multă distracţie. Felicităm organizatorii, voluntarii, alegătorii, sponsorii şi toţi cei implicaţi pentru ca acest eveniment să fie un succes, în fiecare an”, se mai arată în comunicat.

Sâmbătă, peste 5.500 de alergători vor participa la cea de-a opta ediţie a Maratonului Internaţional Sibiu, cel mai mare eveniment de alergare filantropic din România.

Competiţia are cursă de maraton – 42 de kilometri, semimaraton – 21 de kilometri, cros pe diferite distanţe, dar şi ştafetă şi curse ale copiilor. Participanţii şi-au ales un proiect pentru care aleargă, iar cei care susţin alergătorii donează diferite sume de bani. Fondurile strânse merg către cele 40 de proiecte înscrise în competiţie.

Startul se va da din Piaţa Mare, iar traseul traversează centrul oraşului, bulevardele centrale, ajunge în parcul Sub Arini şi Complexul Naţional Muzeal Astra. Cursa de maraton (42 kilometri) va ajunge până în satele Răşinari şi Poplaca.

Pentru buna desfăşurare a competiţiei, au fost instituite restricţii de trafic în oraş, iar unele parcări au fost înschise.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: