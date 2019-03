Dacian Cioloş: O să îi chem la tribunal pe oamenii care fac afirmaţii nefondate la adresa partidului

„O să încep să îi chem la tribunal pe oamenii ăştia care fac afirmaţii nefondate, care răspândesc astfel de zvonuri şi de minciuni ca să văd care sunt dovezile. Pentru că asta aud de câteva săptămâni, de când am înfiinţat partidul, unii lideri politici cărora le este teamă de ceea ce ar putea să reprezinte PLUS şi de ceea ce ar putea să reprezinte Alianţa 2020 USR - PLUS care nu au alte motive de care să ne acuze şi astfel inventează tot felul de lucruri", a declarat Dacian Cioloş, citat de Agerpres.

Acesta a mai explicat că de când a înfiinţat alianţa cu USR, au început să apară şi zvonuri precum că partidul militează pentru revenirea comunismului sau abolirea familie.

„După ce am consfinţit alianţa cu USR, au început tot felul de zvonuri şi interpretări cum sunt acestea că vrem o revenire a comunismului sau că vrem abolirea familiei. Cum să vrea lucrul acesta un partid care este un partid al antreprenorilor? Noi vrem să susţinem antreprenoriatul, în primul rând, vrem să susţinem oamenii cinstiţi, dar transmitem şi mesajul că românii trebuie să lucreze împreună ca să poată să facă România mai bună”, a mai subliniat Cioloş.

