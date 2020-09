Dacian Cioloş: Dacă aţi avut curajul să ieşiţi în stradă când se dădeau cu gaze, aveţi curaj să mergeţi la vot. Dacă nu, degeaba facem partide

Întrebat ce scor estimează că va obţine Alianţa USR-PLUS la alegerile locale, Dacian Cioloş a precizat că e greu să facă o astfel de estimare şi că depinde de câţi oameni vor ieşi la vot. în acest sens acesta a făcut un apel către români.

„E greu de estimat. Oamenii nu vor vota doar o siglă. Depinde de capacitatea de mobilizare. Multor oameni le va fi teamă să iasă la vot. Nu ştim cine va sta acasă şi cine va ieşi. Eu le spun oamenilor: dacă aţi avut curajul să ieşiţi în stradă când vă dădeau cu gaze, când eraţi ameninţaţi poltiic, aveţi curajul, puneţi-vă masca, mergeţi la vot că votul e esenţial. Dacă nu faceţi asta degeaba facem partide, degeaba unii au renunţat la joburi. Sper ca unii care vor să schimbăm de sinecuri vor ieşi la vot”, a declarat Dacian Cioloş marţi la Adevărul Live.

Cât despre oţiunea ca acesta să primească o funcţie într-un viitor Guvern USR, Cioloş a explicat că este interesat doar de soluţii.

„Nu, dacă este doar de dragul de a fi. Mă interesează să găsim soluţia cea mai bună ca programul de guvernare să funcţioneze. Dacă e nevoie de mine şi e nevoie să fiu prezent în Guvern vorbim. Sunt candidatl USRPLUS pentru funcţia de prim-ministru. Sunt la dispoziţia USRPLUS şi vom judeca împreunăc are e mdalitatea cea mai bună. Şi în PE avem o poziţie la care nu ne aşteptam. Sumele care se vehiculează pentru România se datorează şi modului în care a lucrat USRPLUS în Parlamentul European. Va trebui să judecăm cum folosim resursa umană din USR-PLUS”, a mai relatat copreşedintele USR-PLUS.

În aceeaşi emisiune, Cioloş a susţinut că nu a mai fost invitat la TV sau la radio de la începutul lunii mai, când România era în stare de urgenţă. Exact în aceeaşi perioadă Guvernul Orban a alocat bani din bugetul de stat pentru mass-media. „Nu ştiu dacă au legătură sau nu, dar vă spun anumite coincidenţe”, a precizat Cioloş.

„De câţiva ani, de când am început să facem campanii, am făcut turul ţării de 4-5 ori. Şi o să-l fac în continuare. La Bucureşti, multă lume a spus, chiar şi dvs, că PLUS stă într-un singur om, că e partidul unei singure persoane, că e partidul lui Cioloş, că Cioloş tot iese în faţă, că dacă nu e Cioloş nu se întâmplă nimic. Ei, iată, că se întâmplă lucurri: se negociază chiar şi când nu e Cioloş în prim-plan, se fac acorduri, se găsesc candidaţi”, a mai relatat acesta.