Dacian Cioloş: Alianţa 2020 USR-PLUS va sprijini un nou guvern, dar nu va face parte din el

„Colegii de la USR au declarat că vor susţine o moţiune de cenzură care să trimită acasă guvernul Dăncilă, iar apoi poziţionarea pentru a susţine un nou guvern va depinde de programul politic. Nu am înţeles de la colegii de la USR că intenţionează să intre la guvernare, dar ar putea susţine un nou guvern în condiţiile în care programul politic ar include obiective pe care le avem şi noi fixate pentru Alianţa 2020 USR-PLUS. Am spus despre alegeri anticipate după alegerile prezidenţiale pentru că, din punct de vedere constituţional, din câte ştiu, nu mai putem convoca alegeri anticipate cu 6 luni înainte de alegerile prezidenţiale. Am putea avea un guvern care să organizeze alegerile prezidenţiale şi imediat după prezidenţiale trebuie să ne gândim la alegeri anticipate care din punctul nostru de vedere ar putea fi organizate în acelaşi timp cu alegerile locale. În felul acesta am scurta agonia în care se află în momentul de faţă România cu guvernul PSD-ALDE”, a declarat Dacian Cioloş, la TVR.