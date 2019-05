INTERVIU Ce prevede reforma statului în viziunea lui Cioloş. Câtă putere are preşedintele la numirea premierului şi a procurorilor-şefi

Dacă nu mai PSD la guvernare, de a doua zi România devine relevantă brusc?

Noi am început negocieri pe Schengen. Unele le-am dus la bun-sfârşit, cum ar fi ridicarea vizelor pentru Canada. Eram pe punctul de a obţine eliminarea MCV. Dacă reuşeam să le ducem la bun-sfârşit, azi am fi fost în Schengen.

Vi s-a reproşat că sunteţi un lider politic moale. Ce răspundeţi?

Una e să fii ferm, alta e să fii dictatorial. E nevoie de fermitate, am nevoie de o atitudine mai fermă, mai clară, într-adevăr, recunosc. Dar autoritarismul liderilor nu o să compenseze lipsa de implicare a cetăţenilor. Avem lideri autoritari care îşi păzesc propria piele. Noi ducem lipsă de autoritate civică, nu de lideri autoritari.

Vi se reproşează că nu v-aţi implicat în 2016.

Eu nu am candidat la alegerile din 2016. Am fost un premier independent, asta ştiu şi PSD, şi PNL, şi UDMR. Eu niciun moment nu am spus că voi candida la alegerile parlamentare. M-am implicat să conduc Guvernul, nu să candidez la alegeri. Partidele au avut un an de zile să se reformeze şi să vină cu o ofertă politică nouă şi cu oameni noi, iar în paralel am avut un Guvern independent. Cu ce a fost vina Guvernului independent că partidele au venti cu oferte mai puţin credibile? PNL, da, mi-a propus să candidez, dar am refuzat să-mi încalc cuvântul şi mandatul. E vina mea că au fost rezultatele care au fost?