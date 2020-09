Dacian Cioloş acuză că e blocat pe TV: De la începutul lunii mai nu mă mai sună media. Coincidenţă cu banii daţi de guvern? Am făcut turul ţării de 5 ori

Adevărul: A trecut o lună de când PNL şi USR PLUS au bătut palma pentru candidaţi comuni în Capitală, dar dvs aţi apărut o singură dată în campanie, zilele trecute. Nu e cam puţin pentru lupta cu PSD?

Dacian Cioloş: De câţiva ani, de când am început să facem campanii, am făcut turul ţării de 4-5 ori. Şi o să-l fac în continuare. La Bucureşti, multă lume a spus, chiar şi dvs, că PLUS stă într-un singur om, că e partidul unei singure persoane, că e partidul lui Cioloş, că Cioloş tot iese în faţă, că dacă nu e Cioloş nu se întâmplă nimic. Ei, iată, că se întâmplă lucurri: se negociază chiar şi când nu e Cioloş în prim-plan, se fac acorduri, se găsesc candidaţi.

Sunteţi vectorul de imagine al partidului. Nu trebuie să fiţi prezent în campanie?

Campania abia a început. Am fost la Bucureşti cu Nicuşor Dan şi cu ceilalţi candidaţi, am fost prin ţară. Voi face încă o dată turul ţării. Am avut sute de contacte cu candidaţii în ultima perioadă, am fost în contact cu premierul Orban. Nu sunt atât de vizilbil pentru că mai am o problemă: dacă până în aprilie, la începutul lunii mai, eram sunat de media, de televizuni, de radiouri, subit, de la începutul lunii mai...Vă mulţumesc că mi-aţi dat oportunitatea să apar.

Spuneţi că au contat banii de la guvern?

Dvs o spuneţi.

Eu vă întreb.

E o întrebare retorică. Nu ştiu dacă au legătură sau nu, dar vă spun anumite coincidenţe, asta apropo de faptul că nu sunt vizibil. Eu merg şi discut cu oamenii, discut cu candidaţii noştri. O să continui aşa.

***

Dacian Cioloş a declarat, la Adevărul Live, că Alianţa USR PLUS nu a racolat primari cu arcanul, după modelul PNL şi PSD, ci a acceptat candidaţi care au mai făcut politică în alte partide, dar care nu s-au mai regăsit în formaţiunile respective. Dacian Cioloş susţine că obiectivul USR PLUS la locale e să facă ”breşă” în Consiliile Locale şi Judeţene, dominate de partidele tradiţionale în ultmii 30 de ani.