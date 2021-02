Cum vrea vicepremierul Kelemen Hunor să fie impozitate pensiile speciale. „Nu îmi plac abordările populiste”

Kelemen Hunor a vorbit într-o emisiune televizată despre impozitarea pensiilor speciale. Această impozitare ar trebui făcută, în viziunea vicepremierului, prin raportare la salariul preşedintelui României. Tot ce depăşeşte acest cuantum să fie impozitat cu 99%.

Pensiile speciale de 70.000 de lei lunar sunt „o aberaţie care nu se poate justifica”, a spus Kelemen Hunor, citat de Digi 24.



„Haideţi să impozităm pensiile speciale cu 99% acea valoare care depăşeşte indemnizaţia preşedintelui României. Tot ce este un venit din pensii peste această sumă se impozitează cu 99%. Atunci nu se mai pune problema de constituţionalitate.

Parlamentarii nu ajung, militarii nu ajung la această sumă. Mie îmi plac abordările nuanţate, nu îmi plac abordările populiste. Am spus în coaliţie să abordăm corect problematica şi să facem un lucru just. Mie nu îmi plac abordările populiste de dragul de a fi mai frumos decât colegul din politică”, a declarat Kelemen Hunor.



În privinţa celorlalte pensii, vicepremierul a arătat că ele au crescut la începutul anului faţă de 2020, iar următoarea creştere va fi în 2021.



„Programul de guvernare este pe patru ani şi prevede ca pensiile să crească potrivit legii. Cum va fi repartizată creşterea pensiilor depinde de bugetul fiecărui an. Anul trecut s-au majorat în septembrie, în 2021 sunt mai mari decât în 2020. Acolo am fost cu toţii de acord. Următoarea creştere să fie începând din 2022, 1 ianuarie”, a mai afirmat vicepremierul.

