Cum luptă Guvernul PSD împotriva aliaţilor României. Premierul lansează critici dure la adresa liderilor europeni şi a ambasadelor străine la Bucureşti

Premierul României, Viorica Dăncilă, a criticat, printr-un limbaj de o duritate fără precedent, oficialii de la Bruxelles care au semnalat intenţia autorităţilor române de a da legi în favoarea politicienilor, ceea ce ar arăta că se fac paşi înapoi în lupta împotriva corupţiei. Semne de îngrijorare au fost lansate şi în ceea ce priveşte situaţia juridică a Laurei Codruţa Kövesi, politician susţinut de Parlamentul European pentru funcţia de procurer-şef al Parchetului European, pe numele căreia a fost deschisă o anchetă de Secţia specială pentru investigarea magistraţilor, fiind acuzată de luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Primul luat la ţintă a fost prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Numărul doi din Comisia Europeană, deşi e candidatul socialiştilor europeni pentru funcţia de şef al Comisiei Europene, a fost mustrat de Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern. „M-au surprins azi declaraţiile prim-vicepreşedintelui CE Frans Timmermans având în vedere că există şi a existat o deschidere totală în privinţa paşilor de urmat. Am format un grup de experţi, s-a lucrat la nivel de experţi, atât din partea Comisiei Europene, cât şi din partea noastră. Am specificat de fiecare dată că ne vom consulta şi că va exista transparenţă. De aceea, declaraţia lui Timmermans de astăzi a produs neclarităţi şi nu i-am înţeles rostul pentru că nu este pliată pe realităţile existente. Am să am o discuţie cu prim-vicepreşedintele CE legată de aceste aspect“, a fost avertismentul lui Dăncilă pentru Timmermans, cu toate că după ultimele întâlniri, premierul nu a suflat niciun cuvânt despre evoluţia implementării recomandărilor MCV cerute de oficialul european.

Avertismentul lui Timmermans Cu câteva ore înainte, Timmermans a avertizat Guvernul român să nu mai ia nicio măsură care să afecteze în vreun fel sistemul judiciar „Am informat Colegiul cu privire la situaţia din România. România trebuie să revină urgent la un proces de reformă şi să se abţină de la orice măsuri care ar putea să ducă la un regres al tuturor lucrurilor realizate în ultimii ani. Aş vrea să avertizez Guvernul român să nu întreprindă acţiuni care să afecteze sistemul judiciar şi să creeze impunitate pentru funcţionarii de nivel înalt care au pedepse şi condamnări pentru corupţie“, a fost declaraţia prim-vicepreşedinteleui Comisiei care a deranjat-o pe Dăncilă. De altfel, aceasta nu a uitat să arunce săgeţi către comisarul român de la Bruxelles, Corina Creţu, cea care acum se află în tabăra criticilor PSD şi despre care a sugerat că nu a luat partea României. Parlamentul European, alături de Kövesi Următorul la rând a fost preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Motivul: şeful legislativului european i-a luat public apărarea Laurei Codruţa Kövesi. „Cer autorităţilor române să respecte principiul cooperării sincere între statele membre şi instituţii şi să nu pună obstacole la participarea candidatei (n.r. – Laura Codruţa Kövesi) la toate fazele procedurii de selecţie pentru postul de procuror european şef. Astăzi voi scrie o scrisoare autorităţilor române, aşa cum s-a hotărât în această dimineaţă de Conferinţa Preşedinţilor”, a afirmat Tajani, la începutul unei şedinţe de plen a Parlamentului European. Viorica Dăncilă a interpretat declaraţia lui Tajani ca pe o implicare a unui decident european în actul de justiţie, ceea ce e departe de situaţia existentă. „Cred că niciun factor sau decident politic, fie chiar şi preşedintele Parlamentului European, nu poate solicita începerea sau oprirea anchetei penale. Ni se cere să nu intervenim în actul de justiţie. Mi se pare un lucru corect, dar oficiali europeni ne cer să oprim anchete penale. Le spun clar că premierul României nu a intervenit şi nu va interveni niciodată în actul de justiţie“, a subliniat premierul PSD, în încercarea de a-l pune la punct pe oficialul european. De altfel, Viorica Dăncilă a fost sprijinită printr-un discurs asemănător şi de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cel care a sugerat presiuni privind începerea sau încetarea unei anchete penale, cu toate că niciun lider european nu a venit cu vreo solicitare în acest sens. Şi Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a emis o scrisoare publică în care susţine că declaraţiile oficialilor europeni au afectat independenţa Justiţiei din România în ceea ce priveşte procedura juridică referitoare la Kövesi.

Ambasadorii străini, luaţi la ţintă

Viorica Dăncilă nu a rămas fără reacţie nici la apelul făcut de 12 ambasade în ceea ce priveşte rugămintea acestora ca Guvernul să nu slăbească lupta împotriva criminalităţii şi corupţiei. „Am văzut punctul de vedere al unor ambasadori, al unui grup de ambasadori. Am vrut să am o discuţie individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor şi domnilor ambasadori că suntem în România şi că am dialog direct cu omologii mei, în niciun stat ambasadorii nu fac agenda primului-ministru şi eu nu am să permit acest lucru. Trebuie să arate respectul pentru România, aşa cum fiecare ambasador român are respect pentru un stat terţ”, a declarat Viorica Dăncilă. Printre ambasadele pe care premierul dat de majoritatea PSD-ALDE le-a criticat sunt cele ale unor parteneri strategici precum Statele Unite ale Americii, Franţa şi Germania.

„ Ordonanţele de urgenţă care par a fi în curs de discuţie pot avea un impact negativ asupra independenţei justiţiei româneşti, ceea ce ar slăbi încrederea cetăţenilor şi a partenerilor României în sistemul judiciar, dar şi în Guvernul României. În opinia ţărilor partenere, este esenţial ca România să ţină seama de recomandările organismelor Consiliului Europei, cum ar fi Comisia de la Veneţia şi GRECO, ale Parlamentului European, ale Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Europene din ultimul său raport în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) şi să asigure o justiţie eficientă, transparentă şi imparţială“, a fost mesajul transmis de acestea, un mesaj care arată poziţia statului pe care îl reprezintă.

