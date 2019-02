Cum au fost umiliţi Dragnea şi Dăncilă de colegii lor europeni

Liderul PSD Liviu Dragnea şi premierul Viorica Dăncilă au participat sâmbătă la Congresul soialiştilor europeni, familie politică din care face parte şi PSD. Întâlnirea, desfăşurată la Madrid, a consfinţit desemnarea lui Frans Timmermans pentru funcţia de preşdinte al Comisiei Europene, în cazul în care stânga europeană va câştiga alegerile europarlamentare din mai. În prezent, Timnmermans este vicepreşedintele Comisiei Europene şi unul dintre cei mai acerbi critici la adresa guvernării PSD.

În mod ironic, Liviu Dragnea va trebui să-l susţină pe Timmermans în campanie din România pentru europarlamentare. La Madrid, liderii socilişti europeni i-au transmis clar lui Dragnea să nu blocheze lupta anticorupţie din ţara noastră. „I-am spus: «Liviu, dacă vreţi să faceţi parte din această familie, trebuie să respectaţi valorile noastre fundamentale». Şi Liviu a spus că vor face acest lucru. Vom avea discuţii pe această temă în săptămânile viitoare. Nu putem face niciun compromis în acest domeniu. Aceasta este o linie roşie pentru mişcarea noastră, asta e o linie roşie pentru Europa. Am văzut că România a devenit o societate vibrantă, deschisă, unde lupta împotriva corupţiei a avut succes în ultimii ani, o societate în care există presă liberă, o societate în care sistemul judiciar poate funcţiona independent. Aceste lucruri nu se pot schimba. Nu trebuie să se schimbe. Tocmai am fost în Ungaria. Am văzut ce se întâmplă dacă se fac paşi înapoi“, a afirmat Frans Timmermans, cu trimitere la guvernarea Orban de la Budapesta. Viktor Orban face parte din PPE, dreapta europeană, rivalii socialiştilor.

În timp ce Timmermans a avut un mesaj fermn, dar politicos la adresa liderului PSD, alţi socialişti europeni au fost mult mai direcţi. În timp ce Liviu Dragnea cobora de pe scenă, la finalul discursului, eurodeputatul Ana Gomes, din Portugalia, i-a strigat: „Afară cu corupţii! Nu vrem corupţie şi corupţi în PES (Partidul Socialist European –n.r.)“. Mesajul a fost transmis în spaniolă, potrivit libertatea.ro.

Dăncilă, lăsata cu ochii-n soare

Şi prim-ministrul României a avut parte de un moment stânjenitor la Congres. Un filmuleţ postat pe contul oficial de Twitter al Partidului Socialiştilor Europeni arată cum Frans Timmermans a coborât să-i salute pe principalii lideri europeni ai grupării socialiste aflaţi în primele rânduri ale sălii din Madrid unde a a vut loc reuniunea. Din imaginile postate pe Twitter, se poate observa cum socialistul olandez se îmbrăţişează şi se salută cordial cu comisarul european Corina Creţu şi cu Pamela Rendi Wagner, şefa socialiştilor din Austria, dar a ignorat-o pe Viorica Dăncilă, aflată în mijlocul celor două. Prim-ministrul român l-a aşteptat zâmbind pe comisarul european, dar a rămas cu o grimasă după trecerea acestuia.

Ponta: Dragnea nu dă doi bani pe Europa

Liderul Pro România Victor Ponta crede că avertismentul prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu-l interesează deloc pe Liviu Dragnea. „După cum ştiţi foarte bine, domnul Dragnea, de foarte mulţi ani, nu participa la întâlnirile PES, acum s-a dus şi a făcut ce face şi la Bucureşti, şi anume, a minţit. A avut un discurs dublu. La Bucureşti, spune că Timmermans e duşmanul României, s-a dus la Madrid şi a zis că-l susţine. La Bucureşti vorbeşte despre cum trebuie să schimbe lucrurile în justiţie, acolo a zis că el susţine statul de drept. La Bucureşti, ştiţi foarte bine, Comisia Europeană este rea şi vrea răul României, iar la Madrid chiar a zis că el regretă şi-şi cere scuze pentru ce spun unii colegi de la PSD, dar el nu-i poate controla, cunoaşteţi stilul. Avertismentul domnului Timmermans nu va avea absolut nicio valoare pentru ce se întâmplă în ţară. Dragnea e fericit că i-a mai minţit puţin, i-a mai păcălit şi-şi va vedea de agenda lui care nu are nicio legătură nici cu Europa, nici cu social-democraţia, nici cu binele României“, a spus Victor Ponta, la Digi FM. Fostul premier a adăugat că „Dragnea nu dă nici doi bani nici pe Europa, nici pe Timmermans“.

Statul paralel, exportat şi la Madrid

Liviu Dragnea a vorbt despre statul paralel şi la Madrid, însă într-o formă mai voalată. „Suntem după 15 ani de dominaţie a dreptei. Dreapta din Europa a distrus multe valori, multe destine. A distrus încrederea în proiectul european“, a declarat Liviu Dragnea. Liderul SPD a acuzat drepta că a luat măsuri împotriva cetăţenilor prin.„instrumentul politicii de austreritate, prin manipulare, iar uneori folosind instituţiile de forţă ale statului“. „Trebuie să ieşim la ofensivă împreună!“, a fost îndemnul lui Dragnea.

