Cum a fost dinamitat PNL de împărţeala ministerelor din noul Guvern. Fronda din partid, oprită prin realocarea internă a portofoliilor

Liderii partidelor din viitoarea coaliţie de guvernare au anunţat cum îşi împart primele funcţii în stat, dar şi ministerele, eveniment care a stat la baza unei revolte în interiorul PNL, din cauza rezultatului negocierilor. În urma negocierilor, Florin Cîţu a rămas varianta de premier, Ludovic Orban, preşedinte al Camerei Deputaţilor, iar Kelemen Hunor şi Dan Barna vor merge vicepremieri, în timp ce şefia Senatului revine PLUS.

Pentru că liberalii au ţinut morţiş să decidă primii în ceea ce priveşte nu doar premierul, ci şi şefia unei Camere, USR-PLUS şi UDMR au ajuns să aibă paritate la numărul de ministere, adică nouă au mers la PNL şi nouă la celelalte formaţiuni. Liberalii au primit în urma negocierilor Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Energiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Ministerul Culturii şi cel al Agriculturii.

În schimb, USR-PLUS a primit şase portofolii (Justiţie, Transporturi, Sănătate, Fonduri Europene, Economie şi Cercetare, Inovare şi Digitalizare) dintre care patru considerate cu mare vizibilitate şi cu mulţi bani: Transporturile, Sănătatea, Fondurile Europene (unde în următorii ani ar trebui atraşi circa 80 de miliarde de euro) şi Justiţia. Mai mult, UDMR a luat Ministerul Dezvoltării, portofoliu pe care la începutul negocierilor liberalii spuneau că nu-l vor da în ruptul capului, din moment ce asigura relaţia cu aleşii locali, iar PNL are în jur de 1.200 de primari. În plus, UDMR-ului i-au mai revenit Ministerul Mediului şi cel al Tineretului şi Sportului.

Tranşarea discuţiei pe ministere, făcută doar de Orban şi ceilalţi lideri de partid, adică Barna (USR), Dragoş Tudorache (PLUS) şi Kelemen Hunor (UDMR), a inflamat situaţia în PNL, acolo unde mai mulţi lideri liberali din Ardeal alături de secretarul general Robert Sighiartău şi prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan au contestat modul în care preşedintele partidului a cedat ministere importante, doar pentru a fi susţinut el pentru şefia Camerei Deputaţilor. Cele mai mari reproşuri au fost legate de cedarea a trei ministere: Dezvoltarea, Transporturile şi Fondurile Europene. Dezvoltarea era o ţintă a PNL, alături de portofoliul Finanţelor. De asemenea, celelalte două portofolii puternice cedate – Transporturile şi Fondurile Europene – erau ocupate tot de liberali susţinuţi de filiale din Ardeal.

Fronda, calmată prin funcţii

„Nu pot fi toţi mulţumiţi. Într-o negociere nu poţi lua tot”, le-a transmis public Ludovic Orban. Contestatarii lui Orban au încercat sâmbătă după-amiază o mişcare în forţă prin convocarea unui BPN rapid, în care să fie discutat cazul negocierilor. Surse politice au precizat pentru „Adevărul” că în spatele convocării BPN au stat Sighiartău şi Rareş Bogdan, sprijiniţi din urmă de mai mulţi lideri din Ardeal.

În urma intervenţiei lui Ludovic Orban, şedinţa a fost amânată pentru o dată ulterioară, lucru motivat şi de faptul că la apelul acestora nu au răspuns un număr de filiale suficient de mare. Surse din conducerea PNL au declarat pentru „Adevărul” că au fost purtate discuţii cu tabăra contestatară şi au fost găsite soluţii pentru calmarea tensiunilor.

Astfel, Marcel Boloş, care va rămâne fără Fondurile Europene, ar putea fi pus ministru al Finanţelor. Boloş, care nu este membru de partid, are susţinere de la organizaţiile din Ardeal şi e unul dintre miniştrii apreciaţi de Klaus Iohannis. De asemenea, lui Lucian Bode i s-a propus să preia Internele, însă acesta nu ar vrea, însă nici nu a refuzat categoric. Nu în ultimul rând, Robert Sighiartău e în cărţi pentru Ministerul Muncii, portofoliu unde partidul nu o mai vrea pe Violeta Alexandru. Surse din PNL susţin că Munca poate fi un portofoliu cu putere, dacă instituţia e condusă ferm, însă şi o instituţie problematică, mai ales că trebuie să gestioneze situaţia pensiilor şi a asistenţei sociale într-un context de criză economică.

Negocieri şi în USR-PLUS

Portofoliile liberalilor vor fi însă stabilite definitiv zilele următoare, când va avea loc şi validarea listei de BPN. De asemenea, probabil marţi va avea loc şi votul forurilor USR-PLUS privind lista de miniştri, fiind purtate negocieri intense pe ministere ca Justiţia, Fondurile Europene şi Economia, acolo unde situaţia e fluidă. Singurele portofolii unde nu sunt emoţii sunt Transporturile, unde şanse foarte mari să ajungă ministru le are Cătălin Drulă, şi Sănătatea, unde Vlad Voiculescu nu are rival. În schimb, la celelalte sunt discuţii privind oamenii şi împărţirea pe partide, PLUS revendicând cel puţin un al doilea minister pe lângă Sănătate. Nu în ultimul rând, la UDMR sunt stabiliţi doar politicienii pentru Dezvoltare (Cseke Attila) şi Mediu (Tanczos Barna), urmând ca numele pentru Tineret şi Sport să fie anunţat mai târziu.

Împărţirea secretarilor de stat

Formaţiunile din coaliţie au stabilit că viitorul Guvern va avea 80 de secretari de stat, 42 dintre aceştia fiind puşi de PNL, 26 de USR-PLUS, iar 12 de UDMR. Partidele au stabilit şi algoritmul de alocare a prefecţilor. USR-PLUS va avea 14 prefecţi, în timp ce PNL va avea 22 sau 23 de prefecţi şi restul vor fi stabiliţi de UDMR.