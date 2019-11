Cum a fost băgat Gabriel Oprea în conducerea PSD fără ştirea partidului

„Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăţia, cu Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, liderii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Naţional. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreşedinţi. Au şi drept de vot”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată despre motivul pentru care Oprea era prezent duminică seară la sediul PSD. Articolul 46, aliniatul (4) din statutul PSD prevede faptul că „reprezentantul centralei sindicale cu care PSD a încheiat un protocol la nivel naţional, face parte de drept din Biroul organizaţiei” şi că este „asimilat funcţiei de vicepreşedinte al organizaţiei PSD corespunzătoare”.